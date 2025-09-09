Negyedóra kellett az egyenlítéshez a portugáloknak – ÉLŐ KÖZVETÍTÉS

A Videoton és a Puskás Akadémia korábbi kapusa nem ijedt meg a lehetőségtől, sőt! Előbb Cristiano Ronaldo lőhetett az ötös jobb sarkáról, a rövidbe célzott, azonban Tóth Balázs résen volt és óriási bravúrral védett. Ezután szöglettel jöhettek a vendégek, Vitinha emelte be a labdát, Neves mellel levette, majd 11 méterről laposan lőtt, de Balázs ezúttal is hárított.