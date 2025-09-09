1 órája
Negyedóra kellett az egyenlítéshez a portugáloknak – ÉLŐ KÖZVETÍTÉS
PERCRŐL PERCRE. Magyarország Portugália ellen folytatja a világbajnoki selejtezősorozatot.
Magyarország Portugália ellen lép pályára szeptember 9-én, 20.45 órától a 2026-os vb-selejtező második összecsapásán. A mérkőzést élőben, percről percre követhetik a FEOL.hu-n.
Magyarország Portugália ellen
Magyarország–Portugália 1-1 (1-1)
Budapest, Puskás Aréna, Vezeti: Lambrechts (De Weirdt, Monteny) – belgák
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A., Nagy Zs. – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gól: Varga (21.), ill. B. Silva (36.)
40. perc: Nyomnak a portugálok, állják a sarat a mieink
A portugál válogatott hajt azért, hogy még a szünet előtt megszerezze második gólját, azonban a mieink védelme jól állja a sarat. Emellett Tóth Balázs is remekel a kapuban.
36. perc: Egyenlítenek a portugálok
Ezúttal nem volt szerencséje Tóth Balázsnak, Bernardo Silva kapott egy nagyszerű labdát az ötös jobb sarkán és lőtt kíméletlenül a jobb felsőbe. Bár a VAR vizsgálta azt, hogy lesen tartózkodott-e a Manchester City sztárja, végül érvényesítették a gólt, 1-1.
35. perc: Újabb magyar lehetőség
Bár a portugáloknál van többet a labda, néha-néha a mieink is elfutnak egy-egy támadással. Ezúttal Nagy Zsolt lőhetett balról, de eltörte a labdát, pedig ígéretes lehetőség volt.
31. perc: PARÁDÉS TÓTH BALÁZS!
A Videoton és a Puskás Akadémia korábbi kapusa nem ijedt meg a lehetőségtől, sőt! Előbb Cristiano Ronaldo lőhetett az ötös jobb sarkáról, a rövidbe célzott, azonban Tóth Balázs résen volt és óriási bravúrral védett. Ezután szöglettel jöhettek a vendégek, Vitinha emelte be a labdát, Neves mellel levette, majd 11 méterről laposan lőtt, de Balázs ezúttal is hárított.
Így hangoltak a magyar szurkolók a mérkőzés előtt
25. perc Portugál beadás, higgadt Tóth védéssel
A vendégek bal oldalról jutottak szabadrúgáshoz, de Tóth Balázs nagy magabiztossággal ölelte magához a labdát
20. perc: Vezet a magyar válogatott!
Varga Barnabás egy bal oldali beadást bólintott a portugálok hálójába, ezzel megszereztük a vezetést! 1-0.
12. perc: Szoboszlai beadásból próbált veszélyeztetni
Egy kemény kontakt után szabadrúgást ítélt a játékvezető a kaputól nagyjából 35 méterre. A Liverpool kiválósága azonban túl magas ívben adta be a labdát, így a portugál védelem könnyű szerrel kivédekezte a támadást.
7. perc: Ronaldo került veszélyes helyzetbe
Egy magas, középre adott labdára Cristiano Ronaldo érkezett, de elveszítette egyensúlyát és elesett a magyar tizenhatoson belül. A portugál nyomás továbbra is fennáll
5. perc:A vendégek veszélyeztettek először
Egy bal oldali beadással veszélyeztettek a portugál támadók, de Tóth Balázs magabiztosan kiütötte a labdát
1.perc: Elkezdődött a mérkőzés
A magyarok kezdőrúgásával útjára indult a mérkőzés.
Elhangzottak a himnuszok
Elsőként a portugál, majd a magyar himnusz csendült fel, amelyet 60 ezer ember állva énekelt
Írország vereséget szenvedett Örményországtól
A mieink legnagyobb riválisának számító ír nemzeti együttes nagy meglepetésre idegenben 2-1 re kikapott Örményországtól, így pontszerzés esetén nagyot javíthat helyzetén a Marco Rossi vezette magyar válogatott.
A két csapat összeállítása
A két nemzeti együttes az alábbi felállásban lép pályára:
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.
Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Üdvözöljük kedves Olvasóinkat
A magyar férfi labdarúgó-válogatott az Írország elleni 2-2-es döntetlen után Portugália ellen lép majd pályára 20.45 órától.