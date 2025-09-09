55 perce
Portugália ellen a magyar válogatott – világbajnoki-selejtező
PERCRŐL PERCRE. Magyarország Portugália ellen folytatja a világbajnoki selejtezősorozatot.
Magyarország Portugália ellen lép pályára szeptember 9-én, 20.45 órától a 2026-os vb-selejtező második összecsapásán. A mérkőzést élőben, percről percre követhetik a FEOL.hu-n.
Magyarország Portugália ellen
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.
Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Írország vereséget szenvedett Örményországtól
A mieink legnagyobb riválisának számító ír nemzeti együttes nagy meglepetésre idegenben 2-1 re kikapott Örményországtól, így pontszerzés esetén nagyot javíthat helyzetén a Marco Rossi vezette magyar válogatott.
A két csapat összeállítása
A két nemzeti együttes az alábbi felállásban lép pályára:
A magyar férfi labdarúgó-válogatott az Írország elleni 2-2-es döntetlen után Portugália ellen lép majd pályára 20.45 órától.