Portugália ellen a magyar válogatott – világbajnoki-selejtező

Magyarország Portugália ellen lép pályára szeptember 9-én, 20.45 órától a 2026-os vb-selejtező második összecsapásán. A mérkőzést élőben, percről percre követhetik a FEOL.hu-n.

Magyarország Portugália elleni meccse előtt is hangoltak a szurkolók

Fotó: Szabó Róbert

Magyarország Portugália ellen

Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez