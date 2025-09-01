2 órája
Kiss Dávid: A kupa jó helyre került
A Hydro Fehérvár AV19 kikapott a Rusty Kupa döntőjében. A Fejér vármegyei alakulat az U25-ös magyar válogatott ellen szenvedett el 3-1-es vereséget.
A Rusty Kupa vasárnapi játéknapja a bronzmeccsel kezdődött, amelyet a Gyergyói HK vívott a Cracovia Krakow-val, ezt követte a finálé, amelyben az U25-ös magyar válogatott ellenfele a Hydro Fehérvár AV19 volt.
A gyergyóremetei Remete Ice Aréna nyitótornáján a hazai csapat óriási 11-1-es verést mért a Cracoviára, ezzel megszerezve a bronzérmet. A piros mezesek legeredményesebb játékosa Bodó Christopher volt, aki háromszor is bevette a lengyelek kapuját. Gyorsan eldőlt a találkozó, hiszen az első harmad végén 6-0 állt az eredményjelzőn, aminek következtében remek volt a hangulat az új létesítményben.
A magyar válogatott jól állt bele a meccsbe
A döntő már egy jóval kiegyenlítettebb meccset hozott. Az U25-ös válogatott a tucatnyi felnőtt válogatottat foglalkoztató Hydro Fehérvár AV19-el kellett farkasszemet nézzen. Az első harmadot a Volán kezdte jobban, több nagy helyzetet is kidolgozott, aminek a 13. percben meg is lett az eredménye, ekkor Drake Rymsha vette be Farkas Roland kapuját, 1-0. A játék képét figyelembe véve megérdemelten szerzett vezetést a Fejér vármegyei klub, viszont a nemzeti csapat hamar összekapta magát, három perccel később Lövei Dávid révén ismét döntetlen állt az eredményjelzőn, 1-1.
A második etapban is inkább a kék mezesek irányítottak, viszont a helyzetkihasználással akadtak problémáik. Az emberhátrányokat is remekül kezelő magyar fiatalok éltek az adódó lehetőséggel, Szabó Rácz Maxim megküzdött egy korongért, amit a hálóba is juttatott, 1-2.
A harmadik harmadban is Kiss Dávid legénysége volt a veszélyesebb, de továbbra sem sikerült újfent bevenni Farkas ketrecét. Az idő előre haladtával már a kapusát is lehozta a Volán, hogy létszámfölényben támadhasson, ezzel viszont felkínálták az üres kaput egy esetleges korongvesztéskor. Ez be is következett, a pakk Ravasz Csanádhoz került, aki nem hagyta ki a tálcán kínált lehetőséget, 1-3.
A döntőt követően a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője, Kiss Dávid értékelte csapata teljesítményét a klub hivatalos oldalának.
„Jól kezdtük a mérkőzést, rögtön magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, úgy támadtunk le és játszottunk a támadóharmadban, ahogy azt elterveztük, többször is a kapuvasattaláltuk el, az ellenfél jól felkészült és keveset hibázott. Az U25-ös válogatott bejutott a döntőbe és ellenünk léphetett jégre, ami látszódott, hogy óriási motiváció volt számukra, megérdemelten nyertek, a kupa jó helyre került. Reméljük ezek előtt a fiatal jégkorongozók előtt még fényes jövő áll. Mi sajnos ugyanabba a hibába estünk bele, amibe a Magyar Kupában szoktunk, ahogy egyre jobban haladt az idő, kezdett előjönni a frusztráció a játékosokon, ez nem szabad megtörténjen, jó tanulópénz volt ez számunkra – emelte ki a szakember.
Kiss Dávid teljes értékelését az alábbi videóban tekintheti meg.