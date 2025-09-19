szeptember 19., péntek

Óriási csapás érte a magyar válogatottat

Címkék#Portugália#Puskás Aréna#magyar válogatott#Marco Rossi#FIFA#Írország#magyar labdarúgó válogatott

Meghozta a döntését a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA). A magyar válogatottat óriási csapás érte a következő világbajnoki selejtezőre.

Feol.hu
Sallai Roland kihagyja a magyar válogatott következő meccsét

Forrás: M4 Sport

A magyar válogatott túl van az első két világbajnoki selejtezőjén, Írország és Portugália ellen 1 pontot szereztek a mieink, viszont a mutatott játék alapján ez lehetne akár 4 is. A harmadik fordulóban sorsdöntő találkozó vár Marco Rossi legénységére, ugyanis Örményországot fogadja a Puskás Aréna gyepén. 

Hatalmas érvágás a magyar válogatottnak

Amennyiben a magyar együttes tovább szeretne jutni, az örmények legyőzése kötelező feladat, azonban ez nem ígérkezik egyszerű feladat, több szempontból sem. A legnagyobb érvágás, hogy a mieink egyik legfontosabb játékosa, Sallai Roland biztosan kihagyja a következő meccset, ugyanis a FIFA döntése értelmében, az írek ellen szerzett piros lapja, kétmeccses eltiltást ért, így a portugálok ellen elveszített meccs után, a soron következőn sem játszhat. 

Örményország jól kezdte asorozatot, ugyan Portugália ellen 5-0-ás vereséget szenvedett el, de Írországot 2-1-re legyőzte, ennek köszönhetően jelenleg a második helyet foglalják el a csoportban.

 

