Marco Rossi kihirdette a vb-ért harcoló magyar válogatott keretét

A magyar labdarúgó-válogatott október 11-én Örményországot fogadja, majd három nappal később Portugáliába utazik a 2026-os világbajnoki-selejtező keretein belül. A mieink számára balszerencsésen alakult az első két kör, hiszen Írországban kétgólos előnyből buktunk el két pontot, míg Portugália ellen csak pár percre voltunk a pontszerzéstől. A szövetségi kapitány 26 fős keretet hirdetett, újoncot ezúttal nem válogatott be, azonban Balogh Botond visszakerült a magyar válogatottba.

Szoboszlai Dominik mellett több Fejér vármegyei játékos is bekerült a Marco Rossi vezette magyar válogatott keretébe

Forrás: Magyar Nemzet

Fejér vármegyei kulcsemberek a magyar válogatott keretében

Több Fejér vármegyei kötődésű játékos is bekerült válogatottunk keretébe. Kapus poszton a Videoton korábbi hálóőrére, Tóth Balázsra, valamint a Felcsúton védő Szappanos Péterre számít a mester, a védelembe bekerült a szintén korábban Fehérváron szereplő Loic Nego és Mocsi Attila, valamint a Puskás Akadémia , a középpályások közül a Liverpoolban szereplő Szoboszlai Dominik, Puskás Akadémia kiválósága, Nagy Zsolt, valamint a korábban szintén Vidi-mezben pályára lépő Bolla Bendegúz és Csongvai Áron is bekerült a keretbe. A támadósorban a Felcsúton játszó Lukács Dániel, a sárga-kékek korábbi játékosa Gruber Zsombor, a Csákváron is megforfduló Molnár Rajmund és Sallai Roland képviseli Fejér vármegyét.

A magyar válogatott teljes kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Loic Nego (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)