A magyar válogatott lebeg a gólerős támadó szemei előtt (videó)

Nagy Zoárd számára hosszú és rögös út vezetett az NB I-ig. Pár évvel ezelőtt még az NB III-ban a Mosonmagyaróvárban futballozott, sőt néhány mérkőzés erejéig még a megyei bajnokságot is megjárta – erről IDE KATTINTVA olvashat bővebben –, ezt követően került Csákvárra, ahol az első szezonjában 10-szer, a másodikban 18-szor volt eredményes a Merkantil Bank Liga küzdelmeiben. Utóbbival az NB II gólkirályi címét is bezsebelte. Nyáron a Puskás Akadémia szerződtette, ahol teljesült az, amiért már évek óta harcolt, bemutatkozhatott az NB I-ben. Azonban nincs megállás, a támadó a feol.hu-nak adott interjújában beszélt a további céljairól, többek között a magyar válogatottba kerülésről is.

Nagy Zoárd nem titkolja, hosszútávon be akarja verekedni magát a magyar válogatottba

Forrás: puskasakademia.hu

Nagy Zoárd egyik legfőbb célja a magyar válogatottba kerülés

Sérülés hátráltatta a nyáron, viszont ezt hamar maga mögött hagyta és már teljes erőbedobással küzd a helyéért. Elárulta remekül érzi magát Felcsúton, csapattársai mindenben segítenek neki, amiben tudnak.

– Nagyon jó a kapcsolatom Hornyák Zsolttal, bízik bennem és ezt érezteti is velem. Minden tőlem telhetőt megteszek az edzéseken és a mérkőzéseken, rengeteg segítséget kapok tőle, aminek köszönhetően még több lehetőségem van a fejlődésre – emelte ki Nagy Zoárd Hornyák Zsolt kapcsán.

A csákvári időszakhoz képest óriási különbséget jelent, hogy most nem ő az elsőszámú csatár, hanem rengeteg posztriválissal kell szembenézzen.

– Engem motivál ez a közeg, szeretem a versenyhelyzetet. Nagyszerű érzés, hogy olyan játékosokkal vagyok körülvéve, akiktől el tudok lesni egy két dolgot és ezeket be tudom építeni a saját játékomba.

Sikerült eljutnia az NB I-ig, de ennyivel nem éri be. Szeretne megragadni az első osztályban és idővel kiemelkedő teljesítményt nyújtani, amivel felhívhatja magára Marco Rossi figyelmét is.

Rengeteg érdekességet árult el magáról Nagy Zoárd, többek között szóba került a Call of Duty és az FC Barcelona is. A teljes interjút az alábbi videóban tekintheti meg: