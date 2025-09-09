Most érkezett: Váratlan változás a magyar labdarúgó-válogatottban sérülés miatt

​Az NSO információi alapján Dibusz Dénes, a válogatott első számú kapusa sérülést szenvedett, a szakmai stáb pedig Tóth Balázsnak szavazott bizalmat a portugálok ellen. ​A magyar szurkolók mindenesetre joggal bízhatnak abban, hogy a kapus állja majd sarat a C. Ronaldo vezette portugálok ellen.

Tóth Balázs a portugálok ellen bizonyíthat.

Fotó: Szabó Zsolt