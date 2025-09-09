szeptember 9., kedd

Rossz hírek

1 órája

Most érkezett: Váratlan változás a magyar labdarúgó-válogatottban sérülés miatt

Címkék#Portugália#Dibusz Dénes#Tóth Balázs#Puskás Akadémia

Nincs jó hírünk! A Nemzeti Sport értesülései szerint Dibusz Dénes sérülése miatt a Puskás Akadémia és a Videoton korábbi kapusa, Tóth Balázs védi majd a magyar labdarúgó-válogatott kapuját a ma esti, Portugália elleni világbajnoki-selejtezőn.

Kecskés Zoltán

​Az NSO információi alapján Dibusz Dénes, a válogatott első számú kapusa sérülést szenvedett, a szakmai stáb pedig Tóth Balázsnak szavazott bizalmat a portugálok ellen. ​A magyar szurkolók mindenesetre joggal bízhatnak abban, hogy a kapus állja majd sarat a C. Ronaldo vezette portugálok ellen.

Tóth Balázs védi majd a magyar labdarúgó-válogatott kapuját
Tóth Balázs a portugálok ellen bizonyíthat.
Fotó: Szabó Zsolt

 

