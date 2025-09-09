Rossz hírek
2 órája
Most érkezett: Váratlan változás a magyar labdarúgó-válogatottban sérülés miatt
Nincs jó hírünk! A Nemzeti Sport értesülései szerint Dibusz Dénes sérülése miatt a Puskás Akadémia és a Videoton korábbi kapusa, Tóth Balázs védi majd a magyar labdarúgó-válogatott kapuját a ma esti, Portugália elleni világbajnoki-selejtezőn.
Az NSO információi alapján Dibusz Dénes, a válogatott első számú kapusa sérülést szenvedett, a szakmai stáb pedig Tóth Balázsnak szavazott bizalmat a portugálok ellen. A magyar szurkolók mindenesetre joggal bízhatnak abban, hogy a kapus állja majd sarat a C. Ronaldo vezette portugálok ellen.
9 órája
Cristiano Ronaldo örülhet, kulcsemberek estek ki a magyar válogatott keretéből
