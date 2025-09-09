szeptember 9., kedd

Nehéz helyzet

4 órája

Cristiano Ronaldo örülhet, kulcsemberek estek ki a magyar válogatott keretéből

Marco Rossi szövetségi kapitánynak több kulcsembert is mellőznie kell, de van olyan akit ő maga tett ki a keretből. A magyar válogatott kedd este Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.

Feol.hu

Több kulcsember is hiányozni fog a magyar válogatott keretéből a Portugália elleni világbajnoki selejtező mérkőzésről. Schäfer Andrásra sérülés miatt már az írek ellen sem számíthatott Marco Rossi szövetségi kapitány. Az Union Berlin középpályása mellett a magyar támadógépezet elengedhetetlen alakja, Sallai Roland sem játszhat Cristiano Ronaldo csapata ellen, hiszen a dublini mérkőzésen kiállították. 

Cristiano Ronaldóék már a Puskás Arénában is edzettek a magyar válogatott elleni meccs előtt
Cristiano Ronaldóék már a Puskás Arénában is edzettek a magyar válogatott elleni meccs előtt
Fotó: Kricskovics Antal

Marco Rossi további változtatásokat eszközölt a magyar válogatott keretében

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedd reggel frissített a listáján, amin válogatottunk kerete szerepel, az Írország elleni vb-selejtezőre utazó gárdából ketten is kikerültek a csapatból. A korábban a Videotont is erősítő Mocsi Attila és az MTK-ban a szezont remekül kezdő Molnár Rajmund nem játszik Portugália ellen, míg Csongvai Áron és Dárdai Bence ráléphet a Puskás Aréna gyepére ma este. Szoboszlai Dominikék 20.45 órától fogadják a világsztárok rengetegét felvonultató portugál válogatottat. 

Magyarország Portugália ellen utoljára a 2021-es Eb-n játszott, akkor 3-0-ás vereséget szenvedtek el a mieink. Sokak emlékezetében élénken él a 2016-os Eb csoportmeccs is, amikor 3-3-as döntetlent játszottunk Cristiano Ronaldóék ellen. 

Szoboszlai Dominik elszántan készül a példaképe elleni párharcra, nem először találkozik a portugál klasszissal.

A magyar válogatott kerete Portugália ellen
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Vitális Milán (ETO FC), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

 

