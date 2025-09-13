szeptember 13., szombat

Magyar Kupa

1 órája

Két négyes a Fejér vármegyeiek ellenőrzőjében

Felemásra sikerült a szombati játéknap a Fejér vármegyei csapatoknak. Öt helyi csapat is érdekelt volt a Magyar Kupa ezen játéknapján, a Videoton és az Aqvital FC Csákvár kiharcolta a továbbjutást, míg a Puskás Akadémia óriási meglepetésre kikapott a Vasas otthonában. A Mór és az Iváncsa tisztesen helyt állt a nála erőssebbek ellen.

Izgalmakból nem volt hiány a Magyar Kupa szombati játéknapján, a Fejér vármegyei csapatok remek mérkőzéseket játszottak. 15 órától az Iváncsa otthonába az NB I-es Kazincbarcika látogatott, míg Mórra az NB II-es Budapest Honvéd érkezett, de kezdjünk a legmeglepőbb eredménnyel. 

A Videoton magabiztos győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupa következő körébe
A Videoton magabiztos győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupa következő körébe
Fotó: Szabó Zsolt

Meghökkentő meccsen esett ki a Puskás Akadémia

Hornyák Zsolt legénysége esélyesként vágott neki a Vasas elleni meccsnek, hiszen amellett, hogy a két klub között van egy osztálynyi különbség, az angyalföldiek a bajnokságot sem kezdték jól. Ennek ellenére magabiztos és szép focival kezdett a hazai együttes, amely Pethő Bence révén meg is szerezte a vezetést, 1-0

A második félidő elején Tóth Milán duplázta meg csapata előnyét, ezt azonban Artem Favorov gólja követte, 2-1. A gólgyártás ezután sem állt le, Jozef Urblik volt eredményes, 3-1. Pillanatokkal később úgy tűnt a felcsútiak visszajönnek a meccsbe, de végül maradt a kétgólos különbség, ami bár nagy volt, ennek ellenére is hajtott a vendég csapat. A sorsa a 82. percben pecsételődött meg, ekkor Pávkovics Bence talált Szappanos Péter kapujába, 4-1.

Vasas FC-Puskás AFC

Fotók: Kricskovics Antal / FMH

A Mór megmutatta magát a Magyar Kupa küzdelmeiben

Tar Bálint legénysége nagy erőkkel készült – a vezetőedzővel készült interjú IDE KATTINTVA tekinthető meg – a nagy múltú Honvéd fogadására, de nem csak a játékosok és a stábtagok várták a találkozót, hanem a móri szurkolók, – a drukkerekkel készült Vármegyei kalandjaink epizódot IDE KATTINTVA tekintheti meg – akik szép számú helyi közönséggel egészültek ki.

A meccs álomszerűen kezdődött a hazaiaknak, hiszen a 3. percben Varga Balázst ugratták ki, aki bevette az ellenfél kapuját, 1-0. Ezt követően a kispestiek átvették az irányítást, azonban a Mór nem szorult teljesen a saját kapuja elé, többször is kontratámadással borzolták a vendégek idegeit. Az idő előre haladtával egyre jobban fokozódott a nyomás, de a védők hősiesen tisztáztak, fejeltek, becsúsztak, éppen mire volt szükség. A 28. percben megtört a jég, Baki Ákos egyenlített, 1-1. A játék képe alapján nem volt érdemtelen a fehér mezesek gólja. A bekapott gól nem törte meg a kiscsapat lelkesedését, ezután is vért izzadva őrizte a ketrecét, aminek meg is lett az eredménye, hiszen az első játékrész végén döntetlennel vonulhattak szünetre. 

Felcsillant a csoda reménye Móron

Fotók: Szabó Zsolt / FMH

A fővárosiak nem akarták ugyanazt a hibát elkövetni, amit a meccs elején ezért teljes erőbedobással jöttek ki az öltözőből, amely kissé meglepte a móriakat, Sigér Ákos révén már a 47. percben átvette a vezetést a csapata, 1-2. A hidegzuhany talán túlzó megfogalmazás, de azért a hazaiak arcán látszódott a csalódottság, remélték minél tovább számukra kedvező eredmény marad az állás. Nem kellett sokat várni arra, hogy összekapják magukat, óriási lelki erőt bemutatva, nem zuhantak össze, és folytatták a magabiztos játékot. Ennek ellenére kezdett kijönni az óriási különbség a felek között, a Honvéd egyre többet tartózkodott a tizenhatoson belül. A 62. percben olyan történt, ami még a hazai szurkolók nagyrészét  tapsra ösztönözte, Kántor Kevinhez került a labda mindössze pár méterre a kaputól, azonban volt egy bökkenő, mégpedig az, hogy háttal állt. Ezt a problémát egy zseniális mozdulattal oldotta meg, sarokkal tette a gólvonal mögé a labdát, 1-3. A Móri SE küzdött a szépítésért, azonban ez nem jött össze, sőt a 89. percben Kovács Erik állította be az 1-4-es végeredményt. A vármegyei elsőosztályban szereplő gárda büszke lehet a teljesítményére, hiszen alaposan megnehezítette a dolgát egy igazi nagyvadnak. 

Az Iváncsa is oroszlánként küzdött

Az NB III-as Iváncsára sem várt könnyű feladat, hiszen az élvonal újonca, a Kazincbarcika látogatott Tóth Andrásékhoz. A találkozó a csapatok erejét figyelembe véve nem kezdődött meglepetéssel, hiszen az NB I-es alakulat érvényesítette az akaratát. A hazaiak dolgát tovább nehezítette, hogy már a 16. percben cserélniük kellett, Tóth Olivért Ivády Péter váltotta. A vendéglátók keményen, de szabályosan védekeztek, az első sárga lapot nem is náluk kellett kiosztania a játékvezetőnek, ezt Haroyan Varazdat kapta. A félidőre 0-0-ás döntetlennel vonulhattak a csapatok.

A fordulást követően sem változott az összkép, többnyire Kuttor Attila fiai irányítottak, de egyszerűen nem tudták feltörni az NB III-as gárda védelmét, így végül hosszabbításra került sor. Ekkorra már kijött a különbség a felek között, fizikailag jobban bírta a Kazincbarcika, amely Eleke Blessing Chibuike révén megszerezte a vezetést és ezzel együtt a továbbjutást is, 0-1

A Csákvár a ráadásban harcolta ki a továbbjutást

Tóth Balázs legénysége a Gyirmót FC Győr otthonába látogatott, ahol bár papíron ők voltak az esélyesek, nem volt könnyű feladatuk, hiszen a hazaiak alaposan megerősödtek a nyáron. Az Aqvital FC Csákvár kapuja a stabil védekezésének köszönhetően érintetlen maradt, azonban sokáig úgy tűnt az ellenfél ketrecét sem sikerül bevennie. Erre a 90+3. percben került sor, ekkor Farkas Aurél döntötte el a továbbjutás kérdését. 

Kiütötte ellenfelét a Videoton

Remekü indult a találkozó a Vidi számára, hiszen Kovács Krisztiánt a 4. percben buktatták, egy perccel később az ítéletet Varga Roland hajtotta végre, 1-0. A vendégeket nem zavarta meg a kapott gól, hamar ritmusba kerültek, sőt még az irányítást is átvették. A fehérváriak szoros védekezését nehezen tudták feltörni, többnyire beadásokkal próbálkoztak, de azt Spandler Csaba vezetésével rendre kifejelte a védelem. A 15. percben Samson Ábris Aniatar lövését védte Nagy Gergely. A 19. percben hirtelen lehűlt egy pillanatra a levegő, ugyanis Nagy kezéből kicsúszott egy lövés, amelyet a kapufához szorítva állított meg, a hazaiak szerencséjére nem haladt át teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. Ezt követően inkább a Szentlőrinc akarata érvényesült, de igazán nagyziccerig nem jutott. A 41. percben Varga triplázott, de nem a gólszám tekintetében. Háromszor próbált a hálóba találni, kétszer a kapus egyszer pedig a kapufa állta útját.

Továbbjutott a Videoton a Magyar Kupában

Fotók: Szabó Zsolt / FMH

A szünetben összekapta magát Boér Gábor legénysége, rendkívüli lendülettel tértek vissza a pályára a játékosok, aminek a 60. percben meg is lett az eredménye. Ekkor Spandler Csaba juttatta el a labdát a hálóba, aki kitörő örömmel reagált a találatra, kifutott az RBD elé a klub címerét csapkodva a mellkasán. A szurkolók hasonló örömmel fogadták csapatkapitányukat, 2-0. Alig több mint tíz perc múlva Kovács Krisztián remekül tpasszolt középre, ott Németh Dániel igazított a labdán, majd úgy döntött önzetlenül leteszi azt Vargának, aki egy szép csel után talált a kapuba, 3-0. Ezt követően már nem született több gól, pedig a Vidi serényen próbálkozott. A fehérváriak számára a győzelem mellett külön öröm, hogy Zsótér Donát csereként bemutatkozhatott. 

 

