Két négyes a Fejér vármegyeiek ellenőrzőjében

Izgalmakból nem volt hiány a Magyar Kupa szombati játéknapján, a Fejér vármegyei csapatok remek mérkőzéseket játszottak. 15 órától az Iváncsa otthonába az NB I-es Kazincbarcika látogatott, míg Mórra az NB II-es Budapest Honvéd érkezett, de kezdjünk a legmeglepőbb eredménnyel.

A Videoton magabiztos győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupa következő körébe

Fotó: Szabó Zsolt

Meghökkentő meccsen esett ki a Puskás Akadémia

Hornyák Zsolt legénysége esélyesként vágott neki a Vasas elleni meccsnek, hiszen amellett, hogy a két klub között van egy osztálynyi különbség, az angyalföldiek a bajnokságot sem kezdték jól. Ennek ellenére magabiztos és szép focival kezdett a hazai együttes, amely Pethő Bence révén meg is szerezte a vezetést, 1-0.

A második félidő elején Tóth Milán duplázta meg csapata előnyét, ezt azonban Artem Favorov gólja követte, 2-1. A gólgyártás ezután sem állt le, Jozef Urblik volt eredményes, 3-1. Pillanatokkal később úgy tűnt a felcsútiak visszajönnek a meccsbe, de végül maradt a kétgólos különbség, ami bár nagy volt, ennek ellenére is hajtott a vendég csapat. A sorsa a 82. percben pecsételődött meg, ekkor Pávkovics Bence talált Szappanos Péter kapujába, 4-1.