Lovassport
50 perce
Ma eldől, ki lesz a megyei bajnok – videóval
Utolsó fordulójához érkezett a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság, amelynek mezőnye Cecén küzd a végső győzelemért.
Nagy mezőny küzd a végső győzelemért a cecei fordulón is
Fotó: Szabó Róbert
Már kora reggel nagy volt a készülődés Cecén, a nap folyamán pedig színvonalas és izgalmas verseny várja a lovassportok szerelmeseit. A küzdelem kiélezett, hiszen még több fogathajtó is eséllyel pályázik a megyei bajnoki cím megszerzésére. A programok egészen délután 17 óráig tartanak, amikor kihirdetik ki nyerte a pontvadászatot, szóval még most is érdemes elindulni.
