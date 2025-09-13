Ma eldől, ki lesz a megyei bajnok – videóval

Már kora reggel nagy volt a készülődés Cecén, a nap folyamán pedig színvonalas és izgalmas verseny várja a lovassportok szerelmeseit. A küzdelem kiélezett, hiszen még több fogathajtó is eséllyel pályázik a megyei bajnoki cím megszerzésére. A programok egészen délután 17 óráig tartanak, amikor kihirdetik ki nyerte a pontvadászatot, szóval még most is érdemes elindulni.