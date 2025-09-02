1 órája
Lehet még nevezni a sorozatra
Az egész országban egyedülálló összefogás keretében először indult meg Székesfehérvár Önkormányzata, az MLSZ Fejér Megyei igazgatósága és a Videoton FC közös szervezésében 2013-ban a megújult kispályás labdarúgó bajnokság, az Alba Liga. A MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága természetesen idén is elindítja a sorozatot, melyre 2025. szeptember 12. péntek 12 óráig jelentkezhetnek az érdeklődő csapatok.
Évek óta küzdelmes összecsapásokat játszanak a csapatok a Ligában.
Forrás: fmh archív, fejer.mlsz.hu
A szervezők célja egy olyan bajnokság felépítése volt, amelyben a résztvevő amatőr labdarúgók úgy érezhetik, hogy egy komoly verseny részesei, melyben profi, kulturált, és igényes körülmények között focizhatnak.
A bajnoki küzdelmek a lebonyolítási formája is bizonyítja, hogy sikeres kezdeményezésről van szó, hiszen az előző évi kiírásban összesen 51 csapat jelezte részvételét a különböző osztályokban, és ez a szám most is meg lehet, sőt talán túl is szárnyalhatja.
Az Alba Liga Felnőtt és Öregfiú kispályás bajnokságba minden sportszervezet, civil társaság benevezhet, amely elfogadja és teljesíti a nevezési feltételeket. A nevezési díjak minden költséget magukban foglalnak, a játékvezetői díjak központilag kerülnek kiszámlázásra, mely tartalmazza a játékvezetői díj bruttó összegét, a járulékokat és egyéb költségeket is. A nevezési díj 140 ezer forint, melynek legalább 50%-át a nevezés határidejéig az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóság számlájára (11707024-20488323) szükséges átutalni. A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja az eljárási rendben foglaltakat és az MLSZ valamennyi hatályos szabályzatát és rendelkezését, mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóság felé kell benyújtani. Feltétlenül fontos, hogy a bajnokságba csak az a sportszervezet nevezhet, amelynek nincs lejárt tartozása a MLSZ, illetve az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága felé.
A bajnokság őszi időtartama: 2025. szeptember 29.–től - 2025. december 31.-ig, míg a tavaszi szezon 2026. január 1.– től június 30-ig tart.
A nyári átigazolási időszak 2025. szeptember 26. éjfélig tart, míg a téli szezonban 2026. január 5. – január 30. (péntek) éjfél a határidő.
Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek fizetik. A vendég sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, stb.), valamint a csapatukat elkísérő szurkolók mellett közreműködő saját biztonsági szolgálatot ellátók költségei terhelik.
A bajnokság versenyeztetéssel kapcsolatos költségeit a sportszervezetek fizetik meg. A fizetés rendjét a Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend tartalmazza. Az ott meghatározott díjtételeket az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóság által kiadott számlák alapján kell befizetni.
A mérkőzéseken a játékosok „K” – rajtengedéllyel léphetnek pályára. A bajnokságban bárki jogosult szerepelni, aki az adott mérkőzés napján betöltötte a 16. életévét. A pontvadászat minden osztályában korlátozás nélkül szerepelhetnek a nagypályás amatőr bajnokságokban, a nagypályás profi bajnokságok igazolt játékosai is.
A öregfiúk bajnokságban pedig bárki jogosult szerepelni, aki az adott mérkőzés napján betöltötte a 40. életévét. A pontvadászatokban korlátozás nélkül szerepelhetnek nagypályás bajnokságokban igazolt játékosok.
A játékszabályok tekintetében az „MLSZ Kispályás Labdarúgás játékszabály” című dokumentumban foglaltak érvényesek.
A játékosok létszáma: a csapat 18 főből állhat. A pályán egyszerre 1 kapus és 5 mezőnyjátékos lehet. A mérkőzés csak akkor kezdhető el, ha egy csapatból legalább 3+1 játékos jelen van.
Amennyiben egy csapat nem áll ki egy mérkőzésre, úgy a Kispályás Bizottság a vétlen fél javára 5-0-ás gólkülönbséggel határozza meg a mérkőzés végeredményét és a három bajnoki pontot. Negyedik alkalommal történő ki nem állás után a vétkes csapatot a Kispályás Bizottság kizárja a bajnokságból, és az addig elért eredményeit törli.