Kovács Sarolta lett augusztus legjobb hazai utánpótlásedzője

Ünnepélyes keretek között, a Magyar Sport Házában adták át „A hónap utánpótlásedzője” augusztusi díját az alapító Magyar Edzők Társasága, az Utanpotlassport.hu szerkesztősége és a Porsche Hungaria képviselői. Kovács Sarolta történelmet írt, első fehérvári szakvezetőként jutott az elismeréshez.

Balról Vörös Zsuzsanna, Kovács Sarolta és Szécsi Nemere a díjátadón

Fotó: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Kovács Sarolta történelmet írt

Az utánpótlás korú sportolók eredményeit immár másfél évtizede követő és folyamatosan dokumentáló portál 2012-ben alapította a Hónap műhelye és az Év műhelye díjat – utóbbi során az adott esztendő legjobbjait sorolták külön kategóriába -, ezen területen akadt fehérvári győztes, 2017-ben az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia szakmai stábja vehette át az elismerést. Az alapító, idősb Ocskay Gábor és a hokisok igazgatója, Fekti István munkáját ismerték el a díjjal, nyolc esztendeje a koronázóvárosiak lettek az év legjobb utánpótlásnevelő szakosztálya. Azt a díjat egyesületi díjat azóta nem osztják ki, ellenben a korábban - talán méltánytalanul - háttérbe szorított utánpótlásedzőket havonta köszöntik.

Fehérvári szakember még nem nyert ezen versengésben, Kovács Sarolta tehát történelmet írt. A családias hangulatú eseményen a Magyar Edzők Társaságát a 17-szeres, maratoni kenus világbajnok Csabai Edvin sportigazgató, a díjat támogató Porsche Hungaria képviseletében a korábbi öttusázó – ebből következően a sportágat jól ismerő – projektmenedzser, Vérten Sándor volt jelen, az Utanpotlassport.hu-t pedig Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte. Fehérvárról a 2004-es, athéni, nyári játékok olimpiai bajnoka, Vörös Zsuzsanna, az Alba Volán SC öttusaszakosztályának igazgatója méltatta a díjazottat, korábbi versenyzőtársát. A ceremónián természetesen jelen a kitüntetett tanítványa, Szécsi Nemere is, aki az idei nyáron nem talált legyőzőre a világbajnokságokon.