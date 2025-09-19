2 órája
Kovács Sarolta lett augusztus legjobb hazai utánpótlásedzője
Kovács Saroltát köszöntötték a fővárosban, a Magyar Sportok Házában. A pályafutását másfél éve befejező ötkarikás bronzérmes Kovács Sarolta immár trénerként jeleskedik a Volán Fehérvár edzői stábjában.
Ünnepélyes keretek között, a Magyar Sport Házában adták át „A hónap utánpótlásedzője” augusztusi díját az alapító Magyar Edzők Társasága, az Utanpotlassport.hu szerkesztősége és a Porsche Hungaria képviselői. Kovács Sarolta történelmet írt, első fehérvári szakvezetőként jutott az elismeréshez.
Kovács Sarolta történelmet írt
Az utánpótlás korú sportolók eredményeit immár másfél évtizede követő és folyamatosan dokumentáló portál 2012-ben alapította a Hónap műhelye és az Év műhelye díjat – utóbbi során az adott esztendő legjobbjait sorolták külön kategóriába -, ezen területen akadt fehérvári győztes, 2017-ben az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia szakmai stábja vehette át az elismerést. Az alapító, idősb Ocskay Gábor és a hokisok igazgatója, Fekti István munkáját ismerték el a díjjal, nyolc esztendeje a koronázóvárosiak lettek az év legjobb utánpótlásnevelő szakosztálya. Azt a díjat egyesületi díjat azóta nem osztják ki, ellenben a korábban - talán méltánytalanul - háttérbe szorított utánpótlásedzőket havonta köszöntik.
Fehérvári szakember még nem nyert ezen versengésben, Kovács Sarolta tehát történelmet írt. A családias hangulatú eseményen a Magyar Edzők Társaságát a 17-szeres, maratoni kenus világbajnok Csabai Edvin sportigazgató, a díjat támogató Porsche Hungaria képviseletében a korábbi öttusázó – ebből következően a sportágat jól ismerő – projektmenedzser, Vérten Sándor volt jelen, az Utanpotlassport.hu-t pedig Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte. Fehérvárról a 2004-es, athéni, nyári játékok olimpiai bajnoka, Vörös Zsuzsanna, az Alba Volán SC öttusaszakosztályának igazgatója méltatta a díjazottat, korábbi versenyzőtársát. A ceremónián természetesen jelen a kitüntetett tanítványa, Szécsi Nemere is, aki az idei nyáron nem talált legyőzőre a világbajnokságokon.
Saci elismerésének súlyát növeli, hogy a díj negyedik évadának tizenkettedik kiírásában komoly volt a mezőny, Kovács mellett Bedecs Ferenc, a paksi Atomerőmű SE kenusaival dolgozó szakember, valamint Ligeti Richárd a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia női szakágának vezetőedzője volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján az augusztusi elismerést – valamint az azzal járó 250 ezer forintot – a koronázóvárosiak 34 éves futó- és lövőedzője, a Magyar Öttusa Szövetség utánpótlás-sportszakmai referense vehette át.
Bruckner Gábor köszöntőjében hosszasan sorolta Kovács Sarolta versenyzői eredményeit – ötkarikás bronzérmes, sokszoros világ- és Európa-bajnok, hatszor az év hazai öttusázója -, perceken át méltatta az öttusázó pályafutása befejezése után azonnal edzősködni kezdő sportolót. A Magyar Edzők Társasága, azaz a MET sportigazgatója, Csabai Edvin kiemelte, rendkívül fontos, Kovács Sarolta rendkívül eredményes versenyzői pályafutása után folyamatosan képezte magát, szakedzői diplomát szerzett, majd szinte berobbant a legsikeresebb trénerek sorába. „Nagyon örülök, hogy Bruckner Gábor ötlete nyomán néhány évvel ezelőtt felkaroltuk ezt a programot, ami azóta is nagy sikerrel fut, az pedig különösen nagy öröm, hogy ezúttal eredményes öttusázókat köszönthetünk. Kovács Sarolta kapcsán elmondható, nagyon kereknek látszik ez a történet, de inkább azt mondanám, még csak félig az. Hiszen az edzői munkája csak ezután kezd majd kiteljesedni. Jó szívvel ítéltük oda ezt a díjat, ugyanis Sarolta sportkarrierje mellett folyamatosan képezte magát, most is tanul, ilyen edzőkre van szükség a hazai utánpótlásban.”
Vérten Sándor megjegyezte, külön öröm, hogy a számára érthetően kedvenc, általa is űzött sportágból egy női szakember is a díjazottak közé került.
-Én anno még másik, amolyan oldtimer öttusát műveltem, azóta nagyot változott a sportág, külön öröm, hogy ezúttal női edzőt köszönhetünk. Ott voltam Vörös Zsuzsa 1999-es, budapesti világbajnoki győzelménél, a cégünk komoly ajándékkal támogatta. Természetesen figyeltem a karrierjét, mint ahogy Kovács Sarolta eredményeit is.
A közgazdász diplomát már megszerző edzőnő jelenleg a Testnevelési Egyetem sportmentáltréner mesterszakát végzi. A mostani díjat annak köszönheti, hogy előbb az U17-es vb-n, a dél-afrikai Johannesburgban, majd augusztusban a litvániai Druskininkai városában rendezett U19-es világbajnokságon Szécsi Nemere egyéniben aranyérmes lett.
Kovács Sarolta felhagy az öttusával, edzőként folytatja
Kovács Sarolta 16 éves tanítványa a döntőben a vívásban, az akadálypályán és az úszásban sem tartozott a közvetlen élmezőnyhöz, ám a záró, kombi során- lézerpisztolyos lövészettel egybekötött futás – elképesztőt nyújtott, a 13. pozícióból ért fel az első helyre, végül 15 másodperces előnnyel nyert, a riválisok csak a hátát látták az utolsó körök során. A társak által Némónak becézett kiválóság sikere azért is kiemelkedő, mert míg júliusban Johannesburgban az U17-esek között lett egyéni világbajnok, Litvániában már a legtöbb ellenfelénél jóval fiatalabbként mérette meg magát. Az U19-es vb-n Turbucz Ivola is felállhatott a dobogóra, a leánycsapat tagjaként bronzéremnek örülhetett.
Kovács Saci lett az év sportolójaKovács Sarolta, a Volán Fehérvár öttusázója kapta a Testnevelési Egyetem első ízben adományozott Év női sportolója díjat a nem TFSE-s kategóriában.
Kovács Saroltát a Nemzetközi Öttusa Szövetség az U17-es és az U19-es világbajnokság után is a fiúmezőny legjobb edzőjének járó díjjal jutalmazta.
Vörös Zsuzsanna – Saci korábbi versenyzőtársa, majd edzője, jelenleg pedig a Börgöndi úti műhelyben főnöke – is hosszasan méltatta Kovács edzői erényeit. Szécsi Nemere három évvel idősebbek között nyert világbajnoki címe kapcsán Athén bajnoka megjegyezte, ez a siker még őt is meglepte, ugyanis Némó elsősorban tanulási, tapasztalatszerzési céllal utazott Litvániába. A kitüntetettel kapcsolatban hozzátette, nagyszerű érzés megélni hajdani tanítványának edzőként elért eredményeit, amelyek nem a véletlen művei. Vörös ugyanakkor hozzátette, a sikerekben Kovács mellett komoly szerep jut a fehérváriak teljes edzői stábjának, azoknak a trénereknek is, akik a legkisebbekkel foglalkoznak. „A tehetséges és szorgalmas versenyzőinket alázatra neveljük, márpedig egy sportoló esetében ez a hármas egység a sikerek záloga.”
A sportág legnagyobb ígéretei közé tartozó Szécsi Nemere kiemelte, Kovácsnak fontos szerep jutott a nyári diadalokban.
-Talán mondanom sem kell, mennyire remekül érzem magam a Volánban. Saci kiváló edző, aki korban is közel áll a csapatunkhoz és akivel mindig jól kijövünk. A vébén is mindvégig tartotta bennem a hitet. Örülök, hogy együtt dolgozhatok vele és az edzői stáb többi tagjával.
A kitüntetett tréner megjegyezte, nagyon meglepődött, amikor a korai órákban a díj alapítója telefonon hívta és közölte vele az örömhírt, ő lett a hónap legjobb utánpótlás szakvezetője.
-Még aludtam, amikor megcsörrent a telefonom, és azt mondták, én nyertem a díjat. El sem akartam hinni, tényleg olyan volt, mint egy álom… Az edzői pályám elején kisebb gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, mert féltem, hogy a nagyobbakhoz még nem vagyok elég idős. De aztán hamar kiderült, hogy megtalálom velük is a közös hangot, és az eredmények azt igazolják, jól megy ez nekünk együtt. A díj óriási megtiszteltetés, amiben ugyanúgy benne van az edzőkollégáim munkája, mint az enyém.
Néhány hónapja majdnem visszavonult, most érmet nyert az olimpián Kovács SaroltaKiegyensúlyozottan versenyzett, s valóra váltotta álmát Kovács Sarolta. A Volán Fehérvár öttusázója bronzérmet szerzett a tokiói olimpián.
Kovács Sarolta aktív pályafutása alatt végig, gyerekkora óta a Volánban öttusázott. Utánpótlás versenyzőként az ifjúsági, majd a juniormezőnyben is nyert világ- és Európa-bajnoki címeket, majd a felnőttek között hat vb- és négy Eb-aranyéremnek örülhetett. Egyéniben, 2016-ban Moszkvában világbajnok lett (ugyanúgy az orosz fővárosban, 2011-ben vb-ezüstérmes szerzett), 2017-ben Minszkben Eb-ezüst, egy évvel később Székesfehérváron Eb-bronz került a nyakába. Londonban, 2012-ben mutatkozott be az ötkarikás játékokon, négy évvel később, Rióban 17. lett, pályafutása utolsó akkordjaként, a 2021-es tokiói olimpián emlékezetes versenyzéssel bronzérmet nyert, mindig elmondja, számára ez arannyal ér fel. Tíz év alatt, 2011 és 2021 között hatszor választották itthon az év női öttusázójának. Pályafutását hivatalosan 2023 végén fejezte be – gyermeke, az immár három esztendős Vincent születése után nem tért vissza az élsportba –, lövőedzőként pedig már a tokiói olimpiát követően segítette klubja fiataljait. Napjainkban az Alba Volán U17-es, U19-es, junior- és felnőttversenyzőinek futó-, valamint lövőtrénere. A válogatott öttusázók közül ő felel például Tárkányi Zsombor, Csák Milán, Varga Orsolya, Turbucz Ivola, Bognár Levente és Szécsi Nemere felkészítéséért is a kombinált versenyszámban. Tanítványai jelentős sikereket értek el, augusztusig Szécsi a dél-afrikai Johannesburgban U17-es világbajnoki címet szerzett, emellett egyéniben az U17-es és az U19-es Eb-n is a negyedik lett, váltóban előbbi viadalon Balzsay Jázminnal aranynak, az utóbbin Turbucz Ivolával bronznak örülhetett, Némó az U17-es fiúcsapattal pedig a korosztály Eb-n és a vb-n sem talált legyőzőre. Turbucz csapatban az U19-es Eb-ezüstérmes lett a litvániai Kaunasban.