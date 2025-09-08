szeptember 8., hétfő

Majdnem óriásit bukott – végül értékes pontokat szerzett Kovács Bálint

Az IDM Superbike utolsó előtti fordulóján fantasztikusan teljesített a székesfehérvári motorversenyző. Kovács Bálint egy hatodik és egy ötödik helyet szerzett a legendás Nürnburgringen.

Szabó Zsolt
Majdnem óriásit bukott – végül értékes pontokat szerzett Kovács Bálint

Eredményes hétvégét zárt a Székesfehérvári gyorsasági motorversenyző.

Fotó: Kovács Bálint/Facebook

Kovács Bálint a Facebook-oldalán a szabadedzések után közzétett bejegyzésében elmondta, nagyon szoros a mezőny, így csak egy hibátlan körrel lehet jó helyezést elérni majd az időmérőn. A székesfehérvári motoros nem tévedett, mindössze két tizedmásodperccel maradt el a pole pozíciótól, és így is csak a negyedik helyen zárt, de elégedett volt az időeredménnyel. 

Kovács Bálint
Kovács Bálint végig csatában volt az élmenőkkel.
Fotó: Kovács Bálint/Facebook

Másnap mindkét futam során ott tudott maradni az élmezőnnyel. Az első versenyen során sokáig a harmadik helyen motorozott, és próbálta tartani az élen haladó Ducatis, Lukas Tulovic tempóját, de az olasz technikával versenyző német motoros ellen nem találták az ellenszert a mögötte haladó BMW-sek. Az egyik egyenesben ráadásul közel 200-as tempónál egy kontakt során a fűre kényszerült, de szerencsére nem esett el, de visszacsúszott a mezőnyben, és végül a 6. helyen ért célba. Délutáni versenyen a rajt utáni éles jobb kanyarban a külső íven egy pillanatra ismét a harmadik helyen találta magát a magyar pilóta, ám az ezt követő jobb kanyarban ő került a rossz ívre, így visszacsúszott a negyedik helyre, majd a futam végéig Florian Alttal volt nagy csatában, amelyből végül a német versenyző jött ki győztesen, és Kovács Bálint az 5. helyre hozta be a motort. Ezzel értékes pontokat hozva el a Nürnburgringről.

Kis szerencsével a 6. hely is összejöhet a bajnokság végén Kovács Bálintnak

Az IDM Superbike 2025-ös évadának záró fordulóját szeptember 26-28.-a között rendezik meg Hockenheimben. Kovács Bálint 100 megszerzett ponttal jelenleg a 7. helyen áll a bajnokságban, és 16 egységnyire van lemaradva az olasz Lorenzo Zanettitől. Egy kisebb szerencsével akár meg is előzheti a Ducatis pilótát, de ehhez az is kell, hogy nagyon hátul végezzen az utolsó fordulóban mindkét futamon.

 

 

