szeptember 22., hétfő

Móric névnap

24°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Motorsport

1 órája

„Ezt nem lehet szavakba önteni"– történelmet írt Kovács Bálint

Címkék#Talmácsi Gábor#Kovács Bálint#futamgyőzelem#Bol d ' Or#Champion-MRP-Tecmas#történelem

Az elmúlt hétvégén tartották a a legendás ,24 órás Bol d'Or gyorsasági-motorversenyt, a hosszútávú gyorsaságimotoros világbajnokság (EWC) záró futamát. Kovács Bálint csapatával megnyerte a Superstock 1000-es kategóriát, összetettben pedig a 3. helyen ért be a célba. Korábban ilyen sikert 69 évvel ezelőtt aratott magyar motorversenyző.

Szabó Zsolt
„Ezt nem lehet szavakba önteni"– történelmet írt Kovács Bálint

Történelmi sikert ért el a székesfehérvári motorversenyző, Kovács Bálint.(bal alul).

Fotó: Stephane Valembois | SV Agency

Kovács Bálint és csapata, a  Champion-MRP-Tecmas az egész hétvége során remekelt, a pénteki időmérőn a Stock kategória második helyét érte el a 9-es rajtszámú egység. A kvalifikáció után Kovács Bálint is érezte, hogy akár a  verseny megnyerése is lehet sanszuk. „Versenytempónk erős, mindegyik csapattársam, és én is kirobbanó formában vagyunk. Minden adott egy jó versenyhez! " –  írta Facebook-posztjában a verseny előtt a székesfehérvári motorversenyző.

Kovács Bálint
A pénteki napon is elképesztő tempót diktált a Kovács Bálinttal felálló Champion-MRP-Tecmas csapat.
Fotó: Kovács Bálint/Facebook

Szombaton, 15 órakor rajtolt el a hosszútávú gyorsaságimotoros világbajnokság (EWC) záró futama a franciaországi Paul Richard versenypályán, Le Castelletben. A 24 órán át tartó, igen nagy fizikai és mentális megpróbáltatást jelentő versenyen a magyar pilótával felálló csapat végig stabil tempót tudott motorozni, és hamar átvették a kategória első helyét. A futam leintése előtt 8 órával, a 9-es rajtszámú BMW abszolútban is az igen előkelő 5. helyen állt, ám ekkor még Kovács Bálint nem sejtette, hogy a dobogón pezsgőzni fog a verseny végén. Ugyanis ezalatt még két helyet jöttek előrébb az abszolút értékelésben, ezzel az összetett 3. helyen, és kategória győztesként ért célba a  Champion-MRP-Tecmas által felkészített motor. Ezzel Kovács Bálint történelmet írt, utoljára magyar motorversenyző 1956-ban szerzett kategória-futamgyőzelmet a  Bol d'Or-on, akkor Kurucz György és Reisz János diadalmaskodott egy 250 köbcentis Pannóniával.

„Ezt nem lehet szavakba önteni, hiszen ez a győzelem, illetve a teljes viadalon elért harmadik hely a pályafutásom eddigi csúcsa. Köszönöm a csapatnak, a csapattársaimnak ezt az élményt, hiszen az idei szezon utolsó versenyén ennél jobb sztorit nem is írhattunk volna."– nyilatkozta a versenyt követően Kovács Bálint. Ezzel a 2025-ös bajnoki szezon végén a 3. helyen zárt csapatával.

A futam videós összefoglalója:

Talmácsi Gábor is gratulált Kovács Bálintnak

A 2007-ben MotoGP 125 köbcentiben világbajnoki címet szerző Talmácsi Gábor is elismerését fejezte ki.– Szívből gratulálok Kovács Bálintnak , aki Superstock-kategória győztes lett csapattársaival a Bol d'Or 24 órás motorversenyen! Fantasztikus teljesítmény, főleg, hogy összetettben is sikerült felállniuk a dobogó 3. fokára – írta Facebook-oldalán Talmácsi.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu