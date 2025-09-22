„Ezt nem lehet szavakba önteni"– történelmet írt Kovács Bálint

Kovács Bálint és csapata, a Champion-MRP-Tecmas az egész hétvége során remekelt, a pénteki időmérőn a Stock kategória második helyét érte el a 9-es rajtszámú egység. A kvalifikáció után Kovács Bálint is érezte, hogy akár a verseny megnyerése is lehet sanszuk. „Versenytempónk erős, mindegyik csapattársam, és én is kirobbanó formában vagyunk. Minden adott egy jó versenyhez! " – írta Facebook-posztjában a verseny előtt a székesfehérvári motorversenyző.

A pénteki napon is elképesztő tempót diktált a Kovács Bálinttal felálló Champion-MRP-Tecmas csapat.

Fotó: Kovács Bálint/Facebook

Szombaton, 15 órakor rajtolt el a hosszútávú gyorsaságimotoros világbajnokság (EWC) záró futama a franciaországi Paul Richard versenypályán, Le Castelletben. A 24 órán át tartó, igen nagy fizikai és mentális megpróbáltatást jelentő versenyen a magyar pilótával felálló csapat végig stabil tempót tudott motorozni, és hamar átvették a kategória első helyét. A futam leintése előtt 8 órával, a 9-es rajtszámú BMW abszolútban is az igen előkelő 5. helyen állt, ám ekkor még Kovács Bálint nem sejtette, hogy a dobogón pezsgőzni fog a verseny végén. Ugyanis ezalatt még két helyet jöttek előrébb az abszolút értékelésben, ezzel az összetett 3. helyen, és kategória győztesként ért célba a Champion-MRP-Tecmas által felkészített motor. Ezzel Kovács Bálint történelmet írt, utoljára magyar motorversenyző 1956-ban szerzett kategória-futamgyőzelmet a Bol d'Or-on, akkor Kurucz György és Reisz János diadalmaskodott egy 250 köbcentis Pannóniával.

„Ezt nem lehet szavakba önteni, hiszen ez a győzelem, illetve a teljes viadalon elért harmadik hely a pályafutásom eddigi csúcsa. Köszönöm a csapatnak, a csapattársaimnak ezt az élményt, hiszen az idei szezon utolsó versenyén ennél jobb sztorit nem is írhattunk volna."– nyilatkozta a versenyt követően Kovács Bálint. Ezzel a 2025-ös bajnoki szezon végén a 3. helyen zárt csapatával.

A futam videós összefoglalója:

Talmácsi Gábor is gratulált Kovács Bálintnak

A 2007-ben MotoGP 125 köbcentiben világbajnoki címet szerző Talmácsi Gábor is elismerését fejezte ki.– Szívből gratulálok Kovács Bálintnak , aki Superstock-kategória győztes lett csapattársaival a Bol d'Or 24 órás motorversenyen! Fantasztikus teljesítmény, főleg, hogy összetettben is sikerült felállniuk a dobogó 3. fokára – írta Facebook-oldalán Talmácsi.