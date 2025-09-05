Többszörös futamgyőztes csapathoz igazolt a fehérvári motoros

Kovács Bálint a 2025-ös idényt a FIM Endurance-világbajnokságon a HERT by Moto Jungle csapatában kezdte, ám a Le Mans-i 24 órás futam során súlyos sérülést szenvedett amely közel egy hónapos kihagyásra kényszerítette a FIM Superbike-ban is szereplő székesfehérvári fiatal motorversenyzőt.

Kovács Bálint új csapattal áll majd rajthoz Paul Richardon.

Fotó: Szabó Zsolt

Nagy nevű csapathoz igazolt Kovács Bálint

Csütörtök este nagy azonban nagy bejelentést tett a Facebook-oldalán. A franciaországi Paul Richardon megrendezésre kerülő Bol d’or-on, a többszörös stock kategória futamgyőztes Champion Tecmas Racing Team színeiben áll rajthoz az EWC-ben. A technika nem lesz ismeretlen számára, hiszen ugyanúgy egy BMW-n fogja húzni a gázkart a magyar motorversenyző.