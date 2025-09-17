Kollár Kristófnak a világbajnoki cím után ez a legnagyobb álma – interjú

Kollár Kristóf két éremmel térhetett haza a milánói kajak-kenu világbajnokságról. A kenus a C4-500-as négyes tagjaként világbajnok lett, majd párosban is bronzérmet szerzett. – írja a duol.hu. Társoldalunk a fiatal sportolóval a világbajnoki sikerekről, a felkészülésről és jövőbeli terveiről készített interjút.

Kollár Kristóf C4-ben és C2-ben szerzett érmet a Milánóban rendezett világbajnokságon.

Fotó: mkksz.hu

– Ez nem az első világbajnokságod, de eddig aranyat még nem sikerült szerezni. Hogy élted meg most ezt a versenyt?

Kollár Kristóf – A négyesre készülni nem volt túl sok időnk, mert mindenkinek volt mellette egy másik versenyszáma. Dani (Fejes Dániel) például egyesre készült, Dzsoni (Hajdu Jonatán) szintén egyesben indult 200 méteren, mi pedig Pistivel (Juhász István) a párosra összpontosítottunk. A vb előtt volt két edzőtáborunk, kétszer két hét, és heti egy alkalommal tudtunk négyesben edzeni. Szerencsére, amikor először összetérdeltünk, azonnal jól működött a hajó, így már az elejétől minőségi edzéseket tudtunk végezni. Összesen négy közös edzésünk volt. Az előfutam nagy segítség volt, hiszen az volt az első 500 méteres pályánk együtt. Ott még bármi kiderülhetett volna, de szerencsére nem volt gond. Tudtuk, hogy a döntőben kell majd igazán kihozni magunkból a pluszt. Nem számítottam rá, hogy nyerni fogunk – azt gondoltam, hogy a dobogóra jó eséllyel odaérünk, de az arany meglepetésként ért. A döntőben minden nagyon jól összeállt: a rajt után a kigyorsításunk tökéletesen sikerült, rögtön az élre kerültünk, és onnantól végig tartani tudtuk a tempót. Az utolsó 200 méteren mind a négyen extázisban eveztünk, és úgy értünk be, hogy éreztük: már nem veheti el tőlünk senki a győzelmet.

Kollár Kristófnak az olimpiai érem a legnagyobb álma

