NB II

1 órája

Brutális kivégzés a Sóstói Stadionban (galéria)

Címkék#Tiszakécskei LC#Videoton FC Fehérvár#NB II

A Videoton FC Fehérvár magabiztos, 5-0-s győzelmet aratott a Tiszakécskei LC ellen a labdarúgó NB II 7. fordulójában. Igazi kivégzést láthattak a szurkolók a Sóstói Stadionban.

Szabó Róbert

A Videoton FC Fehérvár a válogatott szünet után nagyszerű játékot mutatva magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott a Szentlőrinc ellen a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, így várhatta a Tiszakécske elleni, rendkívül fontos és keménynek igérkező NB II-es bajnokit. Az ellenfél a Salgótarján ellen jutott tovább a kupában 4-1-es győzelemmel, így nem számíthatott egyszerű mérkőzésre Boér Gábor, a kivégzés pedig tervben sem volt.

kivégzés
A Videoton FC Fehérvár (piros-kék) kivégzést tartott a Sóstói Stadionban
Fotó:  Nagy Norbert 

Kivégzést tartott a Videoton a Sóstói Stadionban

A nagy meleg ellenére igen szép számban látogattak ki a szurkolók ezúttal is a Sóstói Stadionban, akiknek nem is kellett sokat várniuk az első gólra. A negyedik percben előbb Menyhárt Zsombor ugrott ki, nagy helyzet adódott előtte, de a partjelző már intett, lesen tartózkodott a szélső. Öt perccel későb már nem volt ilyen probléma, Varga Roland szöglete után Kovács Bence bemutatott egy szép cselt, Kocsis Gergőt hozta játékba, akinek a lövése bár elakadt a védőkben, de Németh Dániel lesipuskás volt és közelről a kapuba talált, 1-0. A Tiszakécske próbált ezután éledezni, Bódi Ádám és Varga József irányították a legjobban a vendégek játékát, de a fehér mezben pályára lépő vendégek nem jutottak el nagy helyzetig. Az első félóra egyértelmű Vidi-fölényt hozott, azonban a második találatra egészen a 38. percig kellett várni. Varga iramodott meg a labdával, Prokop Rostislav kivetődve tisztázott, de pont a felnőttek között első mérkőzését játszó Nagy Dániel elé, aki 23 méterre a kaputól észrevette a lehetőséget és zseniális mozdulattal a hálóba emelt, 2-0

Az igazán szervezett játékot mutató Videoton FC Fehérvár a második félidőben sem lassított, sőt. Az 51. percben Zsótér Donát adott óriási labdát a jól kiugró Murka Benedeknek, aki aztán jól passzolt középre, Varga jól érkezett és a rutinos játékos közelről a kapuba lőtt, 3-0. Az öröm mellett nagy volt az ijedtség is, hiszen a támadó a kapufának ütközött, ápolni is kellett, de folytatni tudta a játékot, nem is akárhogy. Öt perccel később remek kiugratást kapott, majd 15 méterről higgadtan helyezett a kapufa segítségével Prokop kapujába, 4-0. Ha Volán meccsen lettünk volna, akkor szólhatott is volna a Republic ikonikus slágere és a „Még, még, még, még, ennyi nem elég" sor, s bár ez nem csendült fel, a Vidi játékosok fülében szinte biztos, hogy ott csengett. A 60. percben Zsótér nagyon szépen vett le egy labdát a kécskeiek tizenhatosán belül, majd rendkívül önzetlenül gólhelyzetbe hozta a három perccel azelőtt beálló Bertók Dánielt, aki elsőre nem találta el jól a labdát, de másodjára nem hibázott, 5-0.

A folytatásban akadtak még itt is, ott is lehetőségek, de újabb gól már nem született. Ennek ellenére is igazi kivégzést láthattak a Videoton szurkolói, akik az egész kilencven percen keresztül kitettek magukért és végig buzdították a csapatot.

A székesfehérváriak legközelebb a Kozármisleny vendégeként lépnek majd pályára szeptember 28-án, vasárnap 17 órakor.

Labdarúgó NB II, 7. forduló

Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC 5-0 (2-0)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2604 néző, Vezette: Bana Gergely

Videoton FC Fehérvár: Nagy G.  – Kovács K., Murka, Spandler, Horváth T. (Kecskés M., 84.) – Kovács B. (Bedi, 72.), Kocsis G., Varga R., Nagy D. (Bertók, 57.)  – Menyhárt (Dékei, 57.), Németh D. (Zsótér, a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor
Tiszakécskei LC: Prokop – Balázs B. (Szekér, 80.), Takács Zs., Visinka – Varga J. – Bódi, Horváth E. (Terbe, 61.), Lucas, Pataki B. (Valencsik, 61.) – Zámbó M. (Burdika, 80.), M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gól: Németh D. (9.), Nagy D. (38.), Varga R. (52., 56.), Bertók (60.)

Vidi - Tiszakécske

 

 

