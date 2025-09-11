31 perce
Ki-ki meccset rendeznek Kálozon
A vármegyei III. osztály Északi csoportjában a Lovasberény nagy eséllyel a tabella élére állhat, ha legyőzi az Újbarok gárdáját. Keleten szinte minden pályán kiélezett mérkőzéseket láthatnak a szurkolók, Délen pedig Kálozon az első két helyezett összecsapása áll a figyelem középpontjában.
A remekül rajtoló Besnyő (piros-fehér) ezúttal Pázmándon bizonyíthat
Fotó: Kricskovics Antal / FMH
ÉSZAKI CSOPORT
2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Etyek II. (4.) – Magyaralmás (8.), Lovasberény (2.) – Újbarok (7.), Söréd (3.) – Pátka II. (6.).
A Mány II.-Csabdi (1.) – Iszkaszentgyörgy (5.) összecsapásra 2025. október 3-án, pénteken 16:00-kor kerül sor.
Szabadnapos: Csókakő (9.).
KELETI CSOPORT
2025. szeptember 13., szombat, 16:30
Baracska-Kajászó (2.) – Pusztaszabolcs (11.)
2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Tordas-Gyúró Egyetértés (3.) – Rácalmás (7.), Pázmánd-Kápolnásnyék II. (6.) – Besnyő (1.), Zichyújfalu (9.) – Kulcs (12.), Velence II. (4.) – Szabadegyháza (5.), Dinnyés (8.) – MPF-Ráckeresztúr (10.).
DÉLI CSOPORT
2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Sárszentágota (3.) – Vajta (7.), Alap (5.) – Sárbogárd II. (8.), Káloz (1.) – Dég (2.), Cece (9.) – Tác-Csősz (4.).
Szabadnapos: Kőszárhegy (6.).