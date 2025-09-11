szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

23°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megye III

31 perce

Ki-ki meccset rendeznek Kálozon

Címkék#ÉSZAKI CSOPORT#Etyek II#Pátka II

A vármegyei III. osztály Északi csoportjában a Lovasberény nagy eséllyel a tabella élére állhat, ha legyőzi az Újbarok gárdáját. Keleten szinte minden pályán kiélezett mérkőzéseket láthatnak a szurkolók, Délen pedig Kálozon az első két helyezett összecsapása áll a figyelem középpontjában.

Káldor András
Ki-ki meccset rendeznek Kálozon

A remekül rajtoló Besnyő (piros-fehér) ezúttal Pázmándon bizonyíthat

Fotó: Kricskovics Antal / FMH

ÉSZAKI CSOPORT

2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Etyek II. (4.) – Magyaralmás (8.), Lovasberény (2.) – Újbarok (7.), Söréd (3.) – Pátka II. (6.).
A Mány II.-Csabdi (1.) – Iszkaszentgyörgy (5.) összecsapásra 2025. október 3-án, pénteken 16:00-kor kerül sor.
Szabadnapos: Csókakő (9.).
KELETI CSOPORT
2025. szeptember 13., szombat, 16:30

Baracska-Kajászó (2.) – Pusztaszabolcs (11.)  
2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Tordas-Gyúró Egyetértés (3.) – Rácalmás (7.), Pázmánd-Kápolnásnyék II. (6.) – Besnyő (1.), Zichyújfalu (9.) – Kulcs (12.), Velence II. (4.) – Szabadegyháza (5.), Dinnyés (8.) – MPF-Ráckeresztúr (10.).
DÉLI CSOPORT
2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30

Sárszentágota (3.) – Vajta (7.), Alap (5.) – Sárbogárd II. (8.), Káloz (1.) – Dég (2.), Cece (9.) – Tác-Csősz (4.).
Szabadnapos: Kőszárhegy (6.).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu