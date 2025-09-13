Kezében tartaná az irányítást az FKC

A frissen feljutó balatonboglári együttessel még a 2023–2024-es idényben találkoztak a székesfehérvári lányok. Akkor hazai pályán, a Köfém Sportcsarnokban döntetlennel zárult a találkozó, míg Balatonbogláron az FKC diadalmaskodott három góllal. Abból a gárdából öten jelenleg is Székesfehérváron kézilabdáznak, köztük az akkori két legeredményesebb játékos, Tamara Smbatian és Szabó Kitti is. Előbbi kilenc, míg utóbbi hat gólig jutott akkor – írja az albakezi.hu

„Hétvégén a NEKA ellen lépünk pályára, ami egyben az első idegenbeli mérkőzésünk is lesz a szezonban. Tudjuk, hogy egy frissen feljutott, fiatal és lendületes csapat vár ránk, akik hazai pályán biztosan nagy elszántsággal fognak küzdeni. Számunkra nagyon fontos, hogy magabiztos teljesítményt nyújtsunk és győzelemmel térjünk haza. Kemény mérkőzésre számítok, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy begyűjtsük a két pontot” – nyilatkozta az albakezi.hu-nak Szabó Kitti.

Az Alba Fehérvár KC irányítója mellett Tamara Smbatian, irányító-átlövő is elmondta véleményét a NEKA elleni mérkőzés előtt.

„Fiatal, jó játékosokból áll a NEKA, akik gyorsak és az egész meccsen futni fognak. A kezünkben kell tartanunk az irányítást szombaton. Nagyon fontos lesz, hogy hogyan kezdjük a találkozót, ha a saját játékunkat játsszuk, és nem vétünk sok technikai hibát, akkor nagyon produktív és jó meccsünk lehet.”

Ezzel egy időben a Dunaújváros is pályára lép, amely a Vasas elleni vereség után hazai környezetben fogadja a MOL Esztergomot. A Kohásznak egyáltalán nem lesz könnyű feladata, ha otthon szeretné tartani a két pontot, óriási szerencsének kellene ehhez történnie.

