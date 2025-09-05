Idén ősszel ünnepli fennállásának 15. évfordulóját a Kettlebell Fehérvár Klub. A jubileum apropóján Kerekes Ferenc klubvezető mesélt kezdetekről, a sportág varázsáról és arról, hogy az edzőterem falai között az évek során valódi közösség született.

Több mint sportszervezet: 15 éves a Kettlebell Fehérvár Klub

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Barabás Attila hívott Székesfehérvárra kettlebell edzéseket tartani, így neki köszönhetően 2009-ben indultunk, először nyolc-tíz fővel az Ezredéves Általános Iskolában, heti két edzéssel – idézte fel a kezdeteket Kerekes Ferenc. – Akkoriban a kettlebell még épp csak betört a magyar fitneszpiacra, Fehérváron pedig az elsők között voltunk, akik elkezdték. Aztán szépen lassan kinőttük magunkat: több edzésre volt igény, így nagyobb helyszínt kerestünk és egyre több sportolni vágyó érkezett. De ami igazán fontos, hogy a sport mellett közösséget is építettünk.

Az évek során ugyanis a közösség tagjai nemcsak sportoltak, de túráztak, találkozókat, filmvetítéseket szerveztek, egyszóval az edzőtermen kívül is sok időt töltöttek együtt. - A gyerekek, akik régen a játszósarokban rohangáltak, ma már nagylányok, nagyfiúk. Láttam, ahogy felnőttek. Volt itt szerelem, házasság, keresztelő, születésnap – rengeteg fontos pillanat, aminek részese lehettem. Ez sokkal több, mint sport. Olyan, mint egy sziget, ahová szívesen visszatérnek azok, akik csatlakoztak hozzánk – fogalmazott a klubvezető.