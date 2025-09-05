szeptember 5., péntek

Jubileum

1 órája

Több mint sportszervezet: 15 éves a Kettlebell Fehérvár Klub

Címkék#Kerekes Ferenc#Székesfehérvár#kettlebell

Az elmúlt tizenöt év alatt igazán pezsgő élet alakult ki a Kettlebell Fehérvár Klub falai között. Az idén jubiláló szervezet valódi közösségépítő hely lett, ahol az Európa- és világbajnoki címek mellett számos barátság és házasság is született. Kerekes Ferenc klubvezető ennek örömére nagy bulira készül.

S. Töttő Rita

Idén ősszel ünnepli fennállásának 15. évfordulóját a Kettlebell Fehérvár Klub. A jubileum apropóján Kerekes Ferenc klubvezető mesélt kezdetekről, a sportág varázsáról és arról, hogy az edzőterem falai között az évek során valódi közösség született.

Kettlebell Fehérvár Klub
Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Barabás Attila hívott Székesfehérvárra kettlebell edzéseket tartani, így neki köszönhetően 2009-ben indultunk, először nyolc-tíz fővel az Ezredéves Általános Iskolában, heti két edzéssel – idézte fel a kezdeteket Kerekes Ferenc. – Akkoriban a kettlebell még épp csak betört a magyar fitneszpiacra, Fehérváron pedig az elsők között voltunk, akik elkezdték. Aztán szépen lassan kinőttük magunkat: több edzésre volt igény, így nagyobb helyszínt kerestünk és egyre több sportolni vágyó érkezett. De ami igazán fontos, hogy a sport mellett közösséget is építettünk.

Az évek során ugyanis a közösség tagjai nemcsak sportoltak, de túráztak, találkozókat, filmvetítéseket szerveztek, egyszóval az edzőtermen kívül is sok időt töltöttek együtt. - A gyerekek, akik régen a játszósarokban rohangáltak, ma már nagylányok, nagyfiúk. Láttam, ahogy felnőttek. Volt itt szerelem, házasság, keresztelő, születésnap – rengeteg fontos pillanat, aminek részese lehettem. Ez sokkal több, mint sport. Olyan, mint egy sziget, ahová szívesen visszatérnek azok, akik csatlakoztak hozzánk – fogalmazott a klubvezető.

Az elmúlt másfél évtizedben számos sportoló kipróbálta a klub edzéseit. Voltak, akik csak rövid ideig maradtak, másokat a munka vagy a sors vitt messzire, de sokan visszajárnak találkozókra, rendezvényekre, és még mindig tartják a kapcsolatot. A klub nemzetközi szinten is büszkélkedhet sikerekkel: versenyzői Európa- és világbajnoki címeket is szereztek.

Kerekes Ferenc különösen büszke azokra, akik több mint egy évtizede járnak hozzá: - A mai világban ritka, hogy valaki ennyi éven át kitart egy helyen. Ez a legnagyobb elismerés számomra. Jó érzés látni, hogy nemcsak edzeni jönnek, hiszen valóban fontos része lett az életüknek a klub.

A 15 éves jubileumot szeptember 20-án ünneplik, ahová a jelenlegi tagok mellett a régi sportolókat is várja Ferenc (itt lehet regisztrálni: [email protected]). - Ez az ünnep nem rólam szól, hanem rólunk, mindannyiunkról. Arról a közösségről, amit együtt építettünk.

 

 

