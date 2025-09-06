Jégkorong testközelből – különleges újítással rukkolt elő a Volán

A szeptember 5-ei HC MONACObet Banská Bystrica elleni találkozón, pedig igazán különleges élményben részesülhetett néhány szurkoló és a sajtó munkatársai. A klub ugyanis különleges újítással rukkolt elő, az úgynevezett élményasztalokkal, ahol testközelből élhetik át a drukkerek a mérkőzés minden másodpercét. Péntek este a szerencse és az Ördög döntött arról, kik élhetik át ezt a fantasztikus élményt. A kapu mögötti élményasztalokhoz izgatottan érkeztek a szurkolók, akik már a bemelegítésnél érezték, hogy innen bizony minden ütközés, minden gól olyan élmény lesz, mintha ők is a csapat tagjai lennének. Feszültségből és gólokból pedig nem volt hiány, hiába felkészülési mérkőzés, a hamarosan rajtoló alapszakasz már felspanolta Erdély Csanádékat. 60 perc nem is volt elég, hogy eldőljön a mérkőzés, ehhez pedig nagy szükség volt Tim Campell egyenlítésére az utolsó percekben. A hosszabbításban pedig Joel Messner döntötte el a mérkőzést, ezzel 4-3-as győzelemmel zárta a Volán a felkészülést. A palánk melletti asztaloknál ülve a győztes meccs utáni szokásos tiszteletkör is egy egészen más élményt nyújtott a szurkolóknak. Akik most lemaradtak, ne keseredjenek el, ugyanis várhatóan az egész szezon során lehetőség lesz átélni a meccseket testközelből, a klub ennek részleteit minden esetben közölni fogja. Legyetek résen, hogy a szeptember 14-ei Linz elleni derbin ti lehessetek azok, akik más nézőpontból élhetik át az alapszakasz első mérkőzésének hangulatát.

Fotó: Bagotai Zsanett