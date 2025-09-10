Az amerikai hátvéd, Jaddan Simmons megérkezett Fehérvárra

A fehérváriak az elmúlt hetekben többször hangsúlyozták, a keretüket még egy légióssal óhajtják feltölteni mezőnyposzton. Ez be is következett, tehát megvan a hiányzó láncszeme az élvonalbeli tagságát a 2024-25-ös idényben gond nélkül megőrző fehérvári, női csapatnak. Hátvéd posztra érkezett a 175 cm magas, 23 éves Jaddan Simmons. A fehérváriak új játékosa a texasi Houstonban született, főiskolai éveit az Arizona és a Michigan State University intézményeiben töltötte. Senior évében 32 mérkőzésen lépett pályára a Michigan színeiben, ezen időszak alatt 6,4 pontot, 4 lepattanót és 3,2 gólpasszt átlagolt.

Jaddan Simmons (fehérben) az egyik egyetemi bajnoki mérkőzésen

Forrás: Michigan State

-Azért döntöttem Székesfehérvár mellett, mert profi szinten szerettem volna folytatni a kosárlabda pályafutásomat. Az új környezet pedig komoly kihívást jelent. Izgatottan várom, hogy milyen lesz az Egyesült Államokon kívül élni és felfedezni egy új kultúrát, távol az otthonomtól. Egyénileg szeretnék tovább fejlődni fizikálisan és mentálisan egyaránt, miközben alkalmazkodom az európai stílushoz. Mint csapattárs, a legjobb tudásommal szeretnék hozzájárulni a játékhoz és a kémiához, tehát amivel csak tudok. Úgy gondolom, energiát, pozitivitást és következetességet hozok a csapat számára – mondta Jaddan Simmons.

-Újonc, fiatal játékos, aki illik a keretünkbe és a felállásunkba, hiszen maga a csapat is nagyon fiatal. Jó atléta, motiváltnak tűnik. Azt várjuk, hogy energiát hozzon a játékunkba, sokat fusson, jól védekezzen és dinamikusan kosárlabdázzon – fogalmazott az új igazolással kapcsolatban Gáll Tamás vezetőedző.

Jaddan kedden napközben érkezett meg Magyarországra, szerdán este a DKKA edzőmeccset vívott a Csata együttesével Budapesten, a légiós pályára még nem lépett, a kispadon ülve figyelte újdonsült társait. A szombati, székesfehérvári edzőmeccsen a csapat szurkolói már minden bizonnyal szerephez jut a parketten.

A Dávid Kornél KA kerete a 2025-26-os bajnoki szezonra ezzel véglegessé vált. Dávid Mia, Ehmann Dalma, Kirsten Deans, Küllős Kíra, Laufer Gabriella, Madár Kata, Milis Lilla, Papp Lilla, Raffay Dóra, Salamon Zsófia, Jaddan Simmons, Sverteczki Sára, Szücs Luca, Vagyon Réka alkotja az együttest.