Ezúttal a régi pályától háromszáz méterre találkoztak

2 órája

Ismét futballoztak a lakótelepi gyerekek

Címkék#lakótelep#Mancz János utcában#foci

Az elmúlt másfél évtizedben minden nyáron megidézték a gyerekkorukat a székesfehérvári Mancz János utcában felnőtt gyerekek, a lakótelep aszfaltos pályáján rúgták a labdát azok a döntően ötvenes éveiket taposó úriemberek. Nem volt ez másként ezúttal sem.

Horog László

A 70-es, 80-as, de még a 90-es években hangos zsivaj és a focilabda pattogása hallatszott a Manczon és a környékbeli utcákban, a gyerekek a nyári szünetben – ha nem utaztak el nyaralni – gyakorlatilag reggeltől estig, iskolai időszakban pedig suli után sötétedésig kergették a bőrgolyót. Tavaly jöttek össze utoljára a régi pályán az immár meglett családapák és gyermekeik, akik az elmúlt tizenöt évben döntően június végén találkoztak, önfeledt futballozásra, a régi, közös emlékek megidézésére.

Új helyszínen találkoztak a Mancz János lakótelepen felnőtt, futballt imádó gyerekek 
Fotó: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

A helyszín akár ikonikusnak is nevezhető, lévén itt felnőtt kölykök közül többen bemutatkoztak később a hazai labdarúgás élvonalában. Mivel az utóbbi időszakban a létesítmény kihasználatlan volt, logikus döntésként parkoló létesül a helyén, közel a belvároshoz. A sorrendben tizenhetedik találkozóra a korábbi gólkirály, Tiber Krisztián szervezésében így a Mancztól alig háromszáz méterre, a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola betonos pályáján kerül sor, ezúttal augusztus legvégén, közvetlenül az iskolakezdés előtt, amolyan nyárbúcsúztatóként. A többségnek ez a helyszín nem volt új, ugyanis anno általános iskolai tanulmányaikat ebben az intézményben folytatták.

Húszan futballoztak, a régiek közül többen most megtisztelték is a rendezvényt, valamint érkeztek újak is, a gólvágó a jelenben focisulit üzemeltet, a mostani, utánpótlás csapatából több gyerek eljött a szüleivel, ők is beszálltak a futballozásba. A korábbi években a pirosak mérkőztek a kékekkel, számolták a találatokat. Ezúttal ez elmaradt, az önfeledt focizáson volt a hangsúly, a fellépők szerint a világoskék, megkülönböztető mezben szereplők szerezték a több találatot.

 

