Megye II

Idegenben a címvédők

A 3. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon első pontjaira hajthat a sereghajtó Vál Velencén, a múlt heti nagyarányú csernyei veresége után otthon javíthat a Bodajk SE, míg a lassan magához térő, tavalyi bajnok Bakonycsernye Mányra látogat. Délen pedig szomszédvári rangadón bizonyíthat a Kisláng a listavezető és címvédő Polgárdi ellen.

A Mányi TK szombaton a címvédő Bakonycsernye csapatát fogadja Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT 2025. szeptember 20., szombat, 16:00 Mányi TK (10.) – Bakonycsernye (5.), Velence (9.) – Vál (12.) 2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00 Bodajk SE (11.) – Puskás Akadémia III. (2.), Pusztavám-Jüllich (7.) – Fehérvárcsurgó (8.), Etyek (6.) – Pátka (1.), Szár KSE (4.) – Mór II. (3.) DÉLI CSOPORT 2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00 Pákozd (13.) – Előszállás (4.), Seregélyes-Sárosd II. (10.) – Beloiannisz (2.), Baracs SE (9.) – Sárszentmihály-Masterplast (11.), Nagykarácsony (5.) – Lajoskomárom II. (7.), LMSK (6.) – Nagyvenyim (3.), Kisláng (12.) – Polgárdi VSE (1.)

Szabadnapos: Aba-Sárvíz (8.).

