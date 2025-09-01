szeptember 1., hétfő

Úszás

3 órája

Hosszú Katinka ismét anyai örömök elé néz

Címkék#Hosszú Katinka#olimpikon#fénykép#várandós

Két év után ismét várandós a háromszoros olimpiai bajnok úszónő. Hosszú Katinka a napokban közzétett fotóin látszódik a sportoló egyre gömbölyödő hasa.

Feol.hu
Két év után ismét várandós a háromszoros olimpiai bajnok úszónő.

Fotó: Polyák Attila/Origo

A pécsi születésű háromszoros olimpiai, és hétszeres világbajnoki aranyérmes úszónő 2023-ban adott életet első gyermekének, Layber-Gelencsér Kamíllának. Hosszú Katinka múlt hét csütörtökön látogatást tett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökénél, Kirsty Coventrynél, amelyről Facebook-oldalán is tájékoztatta rajongóit. 

Hosszú Katinka
Hosszú Katinka a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével, Kirsty Coventryvel készült közös képpel tudatta a nyilvánossággal, hogy várandós
Fotó: Hosszú Katinka/Facebook

Két év után ismét várandós Hosszú Katinka

Az itt közzétett képeken látszik gömbölyödő hasa, így úgy tűnik két év után ismét anyai örömök elé néz a 2025 januárjában visszavonult olimpikon.

 

