Hazai pályán javíthat a Nyék

2025. szeptember 20., szombat, 11:00

Ercsi Kinizsi (10.) – Videoton Baráti Kör (13.)

Hargitai László az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Mezőfalván a dominanciánk győzött, tudtunk alkalmazkodni az időjáráshoz, a körülményekhez, és a csapaton is látszott, úgy mentek ki a pályára, hogy mindenképpen győzni akart. Végig jobbak voltunk, akár nagyobb arányú is lehetett volna a győzelmünk. Hazai pályán a Videoton Baráti Kör ellen nem lehet gond, mindenképpen szeretnénk itthon tartani a három pontot. Nem ismerjük az ellenfelünket, igaz láttuk őket játszani, és tisztában vagyunk azzal, hogy egy fiatal, és elszánt csapat, akik sokat futnak. Előreláthatólag két-három játékosra nem számíthatok sérülés miatt, őket pótolnunk kell. Lak Imre, Buzás Gergő, valamint Bánszki Roland fog hiányozni. Remélem, hogy most a szerencse is mellénk áll, hiszen az első három mérkőzésen nagyon nem fogta a kezünket Fortuna!

2025. szeptember 20., szombat, 16:00

Móri SE (9.) – Ikarus-Maroshegy (7.)

Tar Bálint a Móri SE vezetőedzője: - A hétvégi Honvéd elleni összecsapás után mindenki teljes mértékben feltöltődött, bár mind fejben, mind fizikálisan elfáradt a csapat. Azonban ez egy olyan életre szóló élményt adott valamennyiünk számára, és ez a továbbiakban csak erőt adhat a játékosoknak és a szurkolóinknak egyaránt. Bízom benne, hogy komoly ösztönző lesz, mert nekünk most kezdődik a nagy őszi versenyfutás. Csak a bajnokságra kell koncentrálnunk, és mindenki ellen úgy kell készülnünk, hogy maximális erőbedobással lépjünk pályára. A Mezőfalva ellen az első félidőben döcögött a szekér, és csak a szünet után egyenesedett ki a brigád. Ezt nem engedhetjük meg magunknak egy mérkőzésen sem, így szombaton az Ikarusszal szemben sem. Mi két mérkőzéssel kevesebbet játszottunk, mint ellenfeleink, el kell kezdeni gyűjteni a pontokat, és szorossá akarjuk tenni a tabella elejét, az első három hely környékén szeretnénk végezni. Kocsis Gergő még eltiltását tölti, Bezerédi Ádám ugyan együtt edz a csapattal, de még nem teljesen egészséges, a többiek hadra foghatók.