2 órája
Hazai pályán javíthat a Nyék
Az 5. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó együttesek vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.
2025. szeptember 20., szombat, 11:00
Ercsi Kinizsi (10.) – Videoton Baráti Kör (13.)
Hargitai László az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Mezőfalván a dominanciánk győzött, tudtunk alkalmazkodni az időjáráshoz, a körülményekhez, és a csapaton is látszott, úgy mentek ki a pályára, hogy mindenképpen győzni akart. Végig jobbak voltunk, akár nagyobb arányú is lehetett volna a győzelmünk. Hazai pályán a Videoton Baráti Kör ellen nem lehet gond, mindenképpen szeretnénk itthon tartani a három pontot. Nem ismerjük az ellenfelünket, igaz láttuk őket játszani, és tisztában vagyunk azzal, hogy egy fiatal, és elszánt csapat, akik sokat futnak. Előreláthatólag két-három játékosra nem számíthatok sérülés miatt, őket pótolnunk kell. Lak Imre, Buzás Gergő, valamint Bánszki Roland fog hiányozni. Remélem, hogy most a szerencse is mellénk áll, hiszen az első három mérkőzésen nagyon nem fogta a kezünket Fortuna!
2025. szeptember 20., szombat, 16:00
Móri SE (9.) – Ikarus-Maroshegy (7.)
Tar Bálint a Móri SE vezetőedzője: - A hétvégi Honvéd elleni összecsapás után mindenki teljes mértékben feltöltődött, bár mind fejben, mind fizikálisan elfáradt a csapat. Azonban ez egy olyan életre szóló élményt adott valamennyiünk számára, és ez a továbbiakban csak erőt adhat a játékosoknak és a szurkolóinknak egyaránt. Bízom benne, hogy komoly ösztönző lesz, mert nekünk most kezdődik a nagy őszi versenyfutás. Csak a bajnokságra kell koncentrálnunk, és mindenki ellen úgy kell készülnünk, hogy maximális erőbedobással lépjünk pályára. A Mezőfalva ellen az első félidőben döcögött a szekér, és csak a szünet után egyenesedett ki a brigád. Ezt nem engedhetjük meg magunknak egy mérkőzésen sem, így szombaton az Ikarusszal szemben sem. Mi két mérkőzéssel kevesebbet játszottunk, mint ellenfeleink, el kell kezdeni gyűjteni a pontokat, és szorossá akarjuk tenni a tabella elejét, az első három hely környékén szeretnénk végezni. Kocsis Gergő még eltiltását tölti, Bezerédi Ádám ugyan együtt edz a csapattal, de még nem teljesen egészséges, a többiek hadra foghatók.
2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00
Lajoskomárom (11.) - Sárbogárd SE (6.)
Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Jó csapattól kaptunk ki vasárnap, egyéni hibákból lőtte az FC Főnix a góljait, és megérdemelt volt a második félidő alapján győzelmük. A Sárbogárd ellen bízom benne, hogy jó mentalitással lépünk pályára, bár ezzel az előző két mérkőzésen sem volt gond. Nem vitás kell egy kis szerencse majd, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot. Mindig parázs mérkőzéseket játszunk a Sárbogárddal, nagy valószínűséggel ez most sem lesz másképp, aki pedig szeret futballozni az ilyen mérkőzéseket várja. Dudar Ervin az egyedüli sérültünk, a többiek mint hadra foghatók, egészségesek, úgy hogy lényegében teljes kerettel várjuk a Bogárdot.
Enying (15.) – Sárosd (8.)
Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Nagyon nehéz helyzetben van a csapatunk. Ugyan tudtuk, hogy a kemény sorsolás miatt nem sok eredményt várhatunk az első öt fordulóban, de erre a mélységre mi sem számítottunk. Megbeszéltük a játékosokkal és a stábbal, hogy senki ne veszítse el a fejét emiatt, hogy próbáljuk felkészülésként felhasználni ezeket a találkozókat, mégis nagyon nehéz feldolgozni a komoly vereségeket. Sárbogárdon is megpróbáltuk a lehetetlent, ám megint kijött az osztálynyi különbség. Szinte az egész mérkőzés a levegőben ment el. Megbontottak minket oldalról, és nem tudtuk levédekezni a beíveléseket. Pici pozitívumot láthattunk, amikor szerkezetet váltottunk, többet birtokoltuk a labdát, és sikerült támadásokat is vezetnünk ellenük. Kis lépésekkel haladunk tehát, de biztosan haladunk. Mire lesz elég a Sárosd ellen, azt meglátjuk. Ami biztos, hogy hazai környezetben nem leszünk megilletődve. Nem is szabad senkitől… Amennyiben a szerencse is mellénk szegődik végre, talán mi tudjuk megszerezni a vezetést, ha ez összejönne, nyilvánvalóan sokkal nehezebb dolga lenne vendégeinknek. Remélem, kapus fronton is rendeződik a helyzetünk végre, mert a góljaink egy komoly része a rutintalanság számlájára írható. Míg a vendégeinknél biztosan lesznek hiányzók, remélhetőleg mi sokkal jobban fogunk állni e téren, és nyugodtan készülhetünk első pontjaink megszerzésére. A csapat szépen lassan összekovácsolódik még annak ellenére is, hogy nem éppen rózsás a helyzetünk.
Martonvásár (3.) – KK Grain KFT.-Mezőfalva (14.)
Gálvölgyi István a Martonvásár edzője: - Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk Sárosdon, az első félidő felében rögzített szituációkat - szögleteket, és nagy bedobásokat - alkalmazott házigazdánk, és ezekkel veszélyes pillanatokat okoztak számunkra. Ezeket megúsztuk, a játékrész második felére feljavultunk, lehetőségeink is voltak, nem kaptunk meg egy 11-est. Az igazsághoz hozzátartozik, bennünket segített, hogy az ellenféltől második sárga lappal kiállítottak egy játékost. Bár minket zavart meg inkább a kiállítás, de aztán a szünetben sikerült rendezni a sorokat, lenyugtatni a játékosokat. A második félidőben már nem volt kérdés, hogy mi voltunk a jobb csapat. Sok helyzetet dolgoztunk ki, nagyon jó védett a sárosdi kapus, de nagyon nehéz volt feltörni a szervezett védelmüket. A cseréink megint jól szálltak be, nagyon értékes győzelmet arattunk. Nem téveszt meg bennünket a Mezőfalva gyengébb szezon kezdete, nagyon nehéz mérkőzés lesz, de ellenük is ugyanolyan akarattal és célratörő játékkal kell kirukkolni, mint korábban, és akkor sikeresek lehetünk. Megpróbáljuk egész héten azt sulykolni a játékosokba, hogy jól jöttünk ki a mögöttünk hagyott négy mérkőzésből, de igazán akkor fognak sokat érni ezek a győzelmek, ha most is megszerezzük a három pontot. Remélem, hogy Hajdu István sérülése után visszatérhet, de Halász Zoltánra eltiltása miatt nem számíthatok.
Melde KFT. Kápolnásnyék (5.) – Adony VSK (4.)
Höltzl Richárd a Melde KFT.-Kápolnásnyék vezetőedzője: - A hétvégi maroshegyi mérkőzésünk eredményére sajnos rányomta a bélyegét, hogy a találkozót nem a füves, hanem a műfüves pályán kellett lejátszanunk. Délben kaptunk egy levelet, amelyben a Maroshegy kérvényezte a műfüvön való játékot. Mi ezt a kérelmet elutasítottuk, ennek ellenére a Maroshegy igazgatói engedélyt kapott, így a bajnokit át kellett vinni a műfűre.
Kiérkezve a pályára meglepődve tapasztaltuk, hogy a füves játéktér állapota tökéletes volt a játékra. A játékvezetők szintén értetlenül álltak a helyzet előtt, hiszen a mérkőzésvezetői jelentésben is rögzítették: a füves pálya alkalmas lett volna a találkozó lebonyolítására. A szabály egyértelmű: bajnokikat alapvetően füves borítású pályán kell játszani, és csak abban az esetben indokolt az áthelyezés, ha a pálya állapota nem megfelelő. Ez a feltétel jelen esetben nem állt fenn, a napsütéses időben semmilyen kár nem érte volna a játékteret.
Sajnálatos módon ez nem egyedi eset: minden évben előfordul valamilyen indok a maroshegyi füves pálya mellőzésére – hol a műtrágyázás, hol a lyuggatás, most pedig az időjárás került elő kifogásként. Nem a játékosokkal vagy az edzővel van problémánk, hanem a vezetői hozzáállással, amely sportszerűtlen és félháborító. Ez a helyzet az erőviszonyokat is torzítja. Bár a borítás elméletileg azonos, mi egész évben füves pályán készülünk, nincs lehetőségünk műfüves edzésre, míg a Maroshegy rendszeresen műfüvön edz és játszik. Van olyan játékosunk, aki öt éve szerepel a megyei első osztályban, de még egyszer sem lépett pályára füves borításon Maroshegyen. Ez felveti a kérdést: minek van akkor a szabály, ha következetesen figyelmen kívül lehet hagyni?
Úgy éreztük, hogy már a mérkőzés előtt hátrányból indultunk, a játékosok motivációját is visszavetette az igazságtalan helyzet. Ezért a találkozó gyakorlatilag már az öltözőben eldőlt. Jogos kérdés: miért nem a helyszínen tartózkodó játékvezető dönt a játéktér állapotáról, aki első kézből látja a pályát?
Nem vagyunk egyszerű helyzetben egy ekkora pofon után, az Ikarusnak lényegében minden összejött, nekünk pedig szinte semmi. Mindhárom kapufánk kifelé pattant, ettől függetlenül megérdemelte a hazai csapat a győzelmet, mert jobban akartak, nekünk meg úgy tűnt, mintha púp lett volna a hátunkon a találkozó a már említett körülmények miatt. Próbálunk mindent megtenni az Adony ellen a győzelem érdekében, menni fogunk előre. Tavaly kétszer, oda- vissza megtréfáltak bennünket, ráadásul azóta erősödtek. Venczel Zsolt továbbra is eltiltott, viszont Kiss Árpád újra a rendelkezésemre áll, hazajött a nyaralásból.
Csór Truck-Trailer (12.)- FC Főnix (2.)
Vajda Gusztáv a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Nagyjából ott járunk most, ahol járnunk kell, mivel köztudott, hogy sok meghatározó játékos eligazolt, akiket újakkal pótoltunk. Nem panaszkodhatom az újak jól helyt állnak, de egy jó csapat kialakításához időre van szükség. Ennek ellenére Agárdon megérdemeltük volna a döntetlent, mivel az első félidőben kimondottan jól játszottunk, a mi akaratunk érvényesült. Sajnos a szünet után gyorsan bekapott gól megzavart bennünket, de alapjában véve két nagy gólt kaptunk, nem kialakított helyzetből, hanem egyéni kvalitásból születtek. A pontrúgásokra nem figyeltünk, és a rutinosabb, nálunk előrébb járó Gárdony kihasználta a hibáinkat. Hasonló mérkőzést várok vasárnap a Főnix ellen is, nem lehet más célunk mint a pontszerzés.
Szabadnapos: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)