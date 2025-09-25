szeptember 25., csütörtök

Megye III.

29 perce

Hatpontos meccs Pázmándon

Címkék#megyefoci#sport#foci

A vármegyei III. osztály Északi csoportjában a 4. fordulóban két pontveszteség nélküli csapat találkozik Lovasberényben, a Mány II.-Csabdi pedig otthon szaporíthatja pontjai számát. Keleten a makulátlan mérleggel rendelkező Szabadegyháza nehéz meccsre számíthat Pázmándon, Délen a Dég távollétében a Káloz gárdája akár a tabella élére állhat.

Káldor András
Hatpontos meccs Pázmándon

A Lovasberény (fekete) eddig még nem vesztett pontot

Fotó: Fehér Gábor

ÉSZAKI CSOPORT

2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00    

Csókakő (9.) – Magyaralmás (6.), Etyek II. (7.) – Pátka II. (8.), Lovasberény (1.) – Söréd (3.), Mány II.-Csabdi (2.) – Újbarok (5.)

Szabadnapos: Iszkaszentgyörgy (4.)

KELETI CSOPORT

2025. szeptember 27., szombat, 16:00

Baracska-Kajászó (5.) – Besnyő (8.)

2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00    

Pusztaszabolcs (7.) – Dinnyés (4.), MPF-Ráckeresztúr (11.) – Rácalmás (6.), Tordas-Gyúró Egyetértés (2.) – Zichyújfalu (10.), Pázmánd-Kápolnásnyék II. (3.) – Szabadegyháza (1.), Velence II. (9.) – Kulcs (12.)

DÉLI CSOPORT

2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00    

Vajta (4.) – Cece (9.), Tác-Csősz (3.) – Kőszárhegy (5.), Sárszentágota (8.) – Sárbogárd II. (6.), Alap (7.) – Káloz (2.)
Szabadnapos: Dég (1.).


 

 

 

