Halhatatlan a Fejér vármegyei legenda

Gebei Péter bekerült a Torontói Hockey Hall of Fame-be. A jégkorong világában keveseknek adatik meg, hogy a Halhatatlanok vagy másnéven a Hírességek Csarnokába kerüljön, ezt Európából különösen nehéz elérni.

Gebei Péter meze a Halhatatlanok Csarnokában

Forrás: duol.hu

A halhatatlan Gebei Péter, játékos és játékvezető

Gebei Péter Dunaújvárosban született, itt kezdte el jégkorongozó karrierjét is, majd az Alba Volánhoz igazolt, ahol rendkívül hosszú és sikeres időszakot töltött el, 2002-ben visszatért Dunaújvárosba és innen vonult vissza. Ezt követően játékvezetőnek állt, 2004-ben nemzetközi szinten is kipróbálhatta magát. 378 EBEL meccsen fújt, hatszor a döntőben is számítottak rá, emellett az orosz bázisú ligában (KHL) is dolgozott, valamint a felnőtt elit világbajnokságon is vezetett.

