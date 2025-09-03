Halhatatlan a Fejér vármegyei legenda

szeptember 3., szerda

Hatalmas elismerést kapott a legendás jégkorongozó. A dunaújvárosi Gebei Péter bekerült a halhatatlanok közé.

Feol.hu

Gebei Péter bekerült a Torontói Hockey Hall of Fame-be. A jégkorong világában keveseknek adatik meg, hogy a Halhatatlanok vagy másnéven a Hírességek Csarnokába kerüljön, ezt Európából különösen nehéz elérni. 

Gebei Péter meze a Halhatatlanok Csarnokában
Gebei Péter meze a Halhatatlanok Csarnokában
Forrás: duol.hu

A halhatatlan Gebei Péter, játékos és játékvezető

Gebei Péter Dunaújvárosban született, itt kezdte el jégkorongozó karrierjét is, majd az Alba Volánhoz igazolt, ahol rendkívül hosszú és sikeres időszakot töltött el, 2002-ben visszatért Dunaújvárosba és innen vonult vissza. Ezt követően játékvezetőnek állt, 2004-ben nemzetközi szinten is kipróbálhatta magát. 378 EBEL meccsen fújt, hatszor a döntőben is számítottak rá, emellett az orosz bázisú ligában (KHL) is dolgozott, valamint a felnőtt elit világbajnokságon is vezetett.

Gebei Péter elárulta, miképp emlékszik vissza a Hockey Hall of Fame-be került mezére. Erről és pályafutása további részleteiről társoldalunk, a duol.hu cikkében IDE KATTINTVA olvashat.

 

