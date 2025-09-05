szeptember 5., péntek

Erősember verseny

33 perce

Hajóhúzás a Balatonban, érkezik a Strongman Champions League

Címkék#Siófok#Strongman Champions League#Balaton

Fejér vármegyei résztvevőkkel érkezik meg a Balaton fővárosába, Siófokra a Strongman Champions League mezőnye szeptember 6-án, szombaton. Erről nem érdemes lemaradni!

Szabó Róbert
Forrás: Premium Group Hungary

Érdemes lesz ellátogatni Siófokra a hétvégén

Forrás: Premium Group Hungary

A világ legnagyobb erősember-sorozatának versenyzői már elfoglalták a szállásukat Siófokon és készen állnak a hétvégi erőpróbára – tájékoztatta lapunkat a sárbogárdi székhelyű szervező cég, a Premium Group Hungary. Mint írják, a mai nap a helyszín és a környék megismerésével telik, változatos programokkal készülnek a sportolóknak. A délelőtt folyamán hajózás várja a résztvevőket, délután pedig a Rádpuszta Éléménybirtokra látogatnak majd el. Itt hagyományos vendéglátás, gasztronómia és kulturális élmények várnak az erősemberekre

Szeptember 6-án, szombaton 14 órakor a kikötő elzárt területén rajtolnak majd el az erősemberek, a legfőbb attrakció pedig a hajóhúzás lesz, ami rögtön az első feladata lesz a versenyzőknek. Aki ezt a különleges számot szeretné megtekinteni 13.30 órától a siófoki nyolcas mólón hajóra szállhat és a fedélzetről figyelheti az eseményeket. Ezután a siófoki Nagystrandon folytatódik a megmérettetés, további négy versenyszám vár a világ legerősebb sportolóira, magasbadobás, vikingnyomás, zsákcipelés és hordópakolás. Bár erősemberekről van szó, a kihívások nemcsak fizikai erőt, hanem technikát, kitartást és taktikát is igényelnek.

A mezőnyben a tavalyi bajnok mellett több korábbi címvédő, valamint a World’s Strongest Man (WSM) versenyekről ismert klasszisok is indulnak – tájékoztatott a szervező. Hazánkat Juhász Péter, valamint a polgárdi Kovács Ferenc képviseli majd, akik elszántan készülnek arra, hogy lenyűgözzék a magyar közönséget és a legjobb formájukat mutassák. 

Az eseményről készülő összefoglalót 120 televíziós csatorna sugározza majd világszerte, így a globális sportvilág szeme elé is oda kerül majd a Balaton partján zajló küzdelem. A szervezők mindenkit szeretettel várnak Siófokon, hiszen ez az élmény nem csak a sport, hanem a közösségi összetartozás ünnepe is lesz Siófokon.

