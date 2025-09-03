szeptember 3., szerda

Rali

59 perce

Hétszeres WRC dobogós fog navigálni a Győr Rally-n Zagyva Dorkának

Nagy bejelentést tett kedd este Facebook-oldalán az oroszlányi ralipilóta. A 3.Győr Rally-n, az osztrák Ilka Minor fog navigálni Zagyva Dorkának, aki olyan híres rali-világbajnoki pilótáknak diktálta az itinert, mint Henning Solberg vagy Manfred Stohl.

Szabó Zsolt
Hétszeres WRC dobogós fog navigálni a Győr Rally-n Zagyva Dorkának

Nem akárki lesz Zagyva Dorka navigátora a jövő hétvégén megrendezésre kerülő Győr Rally-n.

Fotó: Zagyva Dorka/Facebook

 Zagyva Dorka 18 évesen, 2022-ben állt rajthoz élete első ralifutamán, a hazai versenynek számító Oroszlány Rallye-n. Ahol édesapja, Zagyva Lajos navigált lányának a jobb oldalon. Tehetsége már itt megmutatkozott, amit egy igen ismert fedélzeti kamerás videó is a bizonyít. Azóta folyamatosan évről-évre fejlődött versenyzői tudása, és az idei szezonban kategóriájában, a Peugeot Kupában a bajnokság eddigi három futamából kétszer a harmadik helyre hozta be a Peugeot 208 Rally4-et amely felettébb megsüvegelendő teljesítmény a még mindig csak 20 éves pilótától. Kedd este, Facebook-oldalán videóban jelentette be, hogy egy hétszeres WRC-dobogós másodpilóta fogja diktálni neki az itinert a 3. Győr Rally-n

győr rally
Zagyva Dorka a Győr Rally-n folytatná jó formáját a Peugeot Kupában.
Fotó: Szabó Zsolt

Az osztrák nemzetiségű Ilka Minor az egyik legtapasztaltabb navigátorok közé tartozik. Az eWRC statisztikái szerint 1994 óta tevékenykedik ebben a szerepkörben, és pályafutása csúcsán 2005-2006 között öt rali-világbajnoki (WRC) dobogós helyezést ért el Manfred Stohlal a volánnál, az akkori csúcstechnikának számító Citroen Xsara WRC-vel. Emellett még olyan rali-világbajnoki pilótáknak is diktálta az itinert, mint a norvég világbajnok Petter Solberg testvérének, Henning Solbergnek, valamint az orosz Evgeniy Novikovnak, akivel 2012-ben abszolút 2. helyezést ért el a Szardínia Rali-n.  Minor az előző hónapban Magyarországon járt, ugyanis a várpalotai versenyközpontú HunGarian Baja tereprali futamon navigált Hamed Al-Wahibinek egy Can-Am Maverick RX-RS-ben. 

Hamarosan nyilvánosságra kerül a 3. Győr Rally nevezési listája

Az előzetes versenykiírás szerint szeptember 4-én hozzák nyilvánosságra a szervezők a verseny nevezési listáját, ahol várhatóan jópár Fejér vármegyei érdekeltségű pilóta neve is felkerül Zagyva Dorkáék mellett.

 

 

