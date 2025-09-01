szeptember 1., hétfő

FVM Kupa

3 órája

Gólok minden mennyiségben

Vasárnapra öt mérkőzés maradt a Fejér Vármegyei Kupa 2. fordulójából, akárcsak szerdán, ezúttal sem fukarkodtak a csapatok, összesen 33 találat született a találkozókon, ez pedig több mint hatgólos átlagnak felel.

Káldor András
Az Etyek csapata hiába lőtt hazai pályán három gólt, a Mányi TK búcsúztatta őket.

Fotó: Kricskovics Antal.

Szomszédvári rangadón múlta felül a Mányi TK az Etyek együttesét, többek között Bukovecz Ferenc triplájának is köszönhetően. A Fehérvárcsurgó érvényesítette a papírformát, amelyet megalapozott Gosztonyi András az első negyvenöt percben. A vármegyei I. osztályban ugyan szabadnapos volt az Ikarus-Maroshegy, ám az Aba Sárvíz bánatára lendületben voltak, és ötgólos különbséggel győztek. A vármegyei II. osztály Déli csoportjának „előrehozott” rajtján, a Nagykarácsony már az első félidőben eldöntötte a továbbjutást.

Etyek – Mányi TK 3–4 (1–3)

Gól: Varga M. (5.), Miklósi (66.), Hajagos (79.), ill. Bukovecz (17., 19., 51.), Nagy M (22.).
Újbarok – Pátka 1–8 (0–3)

Gól: Tóvári (90.), ill. Menyhárt (10., 83.), Takács Z. (64., 78.), Szombati (23.), Barócsi (40.), Szabó Balázs (74.), Horváth T. (81.).
Fehérvárcsurgó – Pákozd 4–2 (2–0)

Gól: Gosztonyi (14., 30.), Molnár D. (57., 67.), ill. Knitli (67.), Molnár R. (78.).
Aba Sárvíz – Ikarus-Maroshegy 1–6 (1–5)

Gól: Glócz Z. (37.), ill. Junior Joaz (25., 42.), Harangozó (15.), Kókány (32.), Nagy B. (33.), Skultéti A. (79.).

Kiállítva: Fauszt (Aba Sárvíz, 83.).

Nagykarácsony – Baracs 4–0 (3–0)

Gól: Kovács D. (10., 17.), Gógán (28.), Baranyai (89.).

Kiállítva: Jákli (Nagykarácsony, 52.).

 

 

 

