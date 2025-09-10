Sokak számára elérhető gokartképzést kínál a székesfehérvári SHS Kart

A Hungaroringen már nagy sikernek örvendő Gokartsuli képzése leginkább a teljesen kezdő, valamint a haladó szintű pilótáknak szól, ahol lehetőség nyílik elsajátítani az autóversenyzés bölcsőjének számító szakág fortélyait. A tréningeket Palik Ádám, magyar országos gokartbajnok tartja a Székesfehérváron található SHS Kart Centerben. A részvétel életkortól, nemtől, és testsúlytól független, egyetlen kitétel, hogy 135 centiméteres magassággal kell rendelkeznie az edzésen résztvevő pilótának. Összesen három képzés közül lehet választani, amely között van egyéni, és csoportos foglalkozásra is lehetőség.

Egyéni és csoportos gokart képzésekre is van lehetőség az SHS Kart Centerben.

Fotó: Pataky Péter

Három típusú képzés áll rendelkezésre a Gokartsuli által tartott foglalkozáson

A csoportos tréningeken 2-4 fő köröz a pályán háromszor hét percen át tartó futam során, amelyek között közös elméleti elemzésre kerül sor a pilóták vezetéstechnikájáról, valamint az esetleges hibákról.

Az egyéni edzéseknél két lehetőség közül lehet választani, az egyik úgynevezett „mini" valamint a másik pedig az alap . A Mini képzés során egy órán keresztül, egyénileg lehet körözni a pályán, és az etapok elemzése is személyre szabottan történik. Az alap csomag annyiban különbözik az előbbitől, hogy itt 1,5-2 órán keresztül van lehetőség gokartozni, és az elméleti megbeszélések mellett a fedélzeti kamerák felvételei alapján is segítik a pilótát a fejlődésben.

A képzésről további tájékoztatás az alábbi linken érhető el.