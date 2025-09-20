szeptember 20., szombat

Elképesztő mentés

8 órája

Fejér vármegyének köszönheti a Ferencváros a sikert – videóval

Címkék#Ferencváros#Gruber Zsombor#Puskás Akadémia#NB I#DVTK#FTC

Fordulatokban gazdag találkozó az NB I péntek esti meccsén. A Ferencváros Fejér vármegyének köszönheti a hősét.

Feol.hu

Péntek este az FTC–Diósgyőr mérkőzéssel rajtolt el az NB I hetedik fordulója. A vendégek az első félidőben Babos Bence és Elton Acolatse góljaival 2-0-ás előnybe kerültek, ekkor úgy tűnt óriási bajban a Ferencváros. 

Az FTC Fejér vármegyei hőse mentett pontot csapatának
Forrás: ChatGPT és Canva (szerkesztett)

Fejér vármegyei hős az FTC-ben

A 15 perces szünet után Robbie Keane pályára küldte Gruber Zsombort, aki korábban 2017 és 2024 között a Puskás Akadémiánál pallérozódott, Felcsúton mutatkozott be az élvonalban. A 21 esztendős futballista becserélése nagyszerű döntésnek bizonyult, először a 68. percben Stefan Gartenmann passzát váltotta gólra, majd a 90+1. percben Mohammed Abu Fani előkészítéséből egyenlített, 2-2

A nérkőzés góljai az alábbi videóban tekinthetők meg.

 

