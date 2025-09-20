Fejér vármegyének köszönheti a Ferencváros a sikert – videóval

Péntek este az FTC–Diósgyőr mérkőzéssel rajtolt el az NB I hetedik fordulója. A vendégek az első félidőben Babos Bence és Elton Acolatse góljaival 2-0-ás előnybe kerültek, ekkor úgy tűnt óriási bajban a Ferencváros.

Az FTC Fejér vármegyei hőse mentett pontot csapatának

Forrás: ChatGPT és Canva (szerkesztett)

Fejér vármegyei hős az FTC-ben

A 15 perces szünet után Robbie Keane pályára küldte Gruber Zsombort, aki korábban 2017 és 2024 között a Puskás Akadémiánál pallérozódott, Felcsúton mutatkozott be az élvonalban. A 21 esztendős futballista becserélése nagyszerű döntésnek bizonyult, először a 68. percben Stefan Gartenmann passzát váltotta gólra, majd a 90+1. percben Mohammed Abu Fani előkészítéséből egyenlített, 2-2.

A nérkőzés góljai az alábbi videóban tekinthetők meg.