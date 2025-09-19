Sikeres idényen vannak túl a fogathajtók – beszélgetés Csuti Péterrel (videó)

A lovassportok szerelmesei most egy kicsit szomorúak lehetnek, hiszen szeptember 13-án, a cecei fordulóval véget ért a 2025-ös Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság. A jó színvonalú versenyeken mindig nagy volt az érdeklődés, valamint a hajtók is szép számban vettek részt az egyes megmérettetéseken, akár a megyehatáron túlról érkezve is.

A lovassport szövetség elnökével, Csuti Péterrel beszélgettünk

Fotó: Szabó Róbert

Az idei tapasztalatokról, a jövő évi célokról, a Dunántúli Vármegyék és Dél-Szlovákia Fogathajtó Döntőről, valamint az országos döntőről beszélgettünk Csuti Péterrel, a megyei lovassport szövetség elnökével.