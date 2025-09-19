1 órája
Sikeres idényen vannak túl a fogathajtók – beszélgetés Csuti Péterrel (videó)
Véget ért a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság, amelyet ezúttal id. Semjén Attila nyert meg. A bajnokság végével a Fejér Vármegyei Lovassport Szövetség elnökével, Csuti Péterrel beszélgettünk.
Csuti Péter aktívan részt vett az idei megyei fogathajtó bajnokságban
Fotó: Sebestyén Bálint
A lovassportok szerelmesei most egy kicsit szomorúak lehetnek, hiszen szeptember 13-án, a cecei fordulóval véget ért a 2025-ös Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság. A jó színvonalú versenyeken mindig nagy volt az érdeklődés, valamint a hajtók is szép számban vettek részt az egyes megmérettetéseken, akár a megyehatáron túlról érkezve is.
Az idei tapasztalatokról, a jövő évi célokról, a Dunántúli Vármegyék és Dél-Szlovákia Fogathajtó Döntőről, valamint az országos döntőről beszélgettünk Csuti Péterrel, a megyei lovassport szövetség elnökével.