Fésüs Irén kapta a Székesfehérvár Sportjáért Díjat

A MÁV Előre SC tavaly ünnepelte fennállásának 115. évfordulóját, a klub egyik meghatározó alakja Dévényi Tibor, aki sok szempontból utolérhetetlen ember volt, rengeteget köszönhet neki a fehérvári sport. 1974-től 2012-ben bekövetkezett haláláig állt, ahogy ő nevezte „a kis vidéki vasutas munkásegyesület” élén. Rengeteg siker, csalódás övezte ezt a közel négy évtizedet, ahogy ő fogalmazott, „ott a síneken túl...”. . Nem túlzás azt állítani, hogy családja mellett az általa csak „Lokinak” becézett klub töltötte ki az Életét. Így egyáltalán nem véletlen, hogy az egyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy munkássága tiszteletére emléktábla kerüljön kihelyezésre az önkormányzat költségére. Az utóbbi időben vadonatúj külsőt kapott a Prohászka úti létesítmény, amely egyrészt a nevét viseli, másrészt pedig igazi rangját ez, a tiszteletére készült emléktábla koronázta meg.

(balról jobbra) - Cser-Palkovics András, Németh János, Vargha Tamás, valamint Kovács Krisztián leplezték le az emléktáblát

Fotó: Fehér Gábor

Pénteken késő délután, az avató ünnepséggel egy időben benépesült a pálya, és gyerekeknek tartott edzést a Videoton két egykori kiemelkedő legendája, Csucsánszky Zoltán és Disztl Péter. Tibi bácsi – mivel már fiatalon is sokan „bácsizták” elégedetten tekinthetett le az égből, hiszen megvalósulhatott az álma, elképzelése, melyet unos, untalan próbált elérni a kétezres évek elején. Nagyon szerette volna, hogy ebben a létesítményben – amely hosszú éveken keresztül a klub sikeres kézilabda szakosztályának volt az otthona - az utánpótlás kapjon helyet.

Cser-Palkovics András polgármester többek között erre is utált bevezetőjében.

- Egy kicsit szimbolikus, hogy ezen a pályán gyerekek sportolnak, mozognak pénteken délután. Amikor megkaptuk a MÁV Előrétől a kezdeményezést, hogy egy emléktáblával tisztelegjünk Dévényi Tibor emléke előtt nagyon jól eső érzés volt. A ma MÁV Előréje sem felejti el, kik voltak azok, akiknek köszönhetik, hogy egyáltalán létezik ma még a klub! 1974-óta vezette ő ezt a közösséget, ennek aztán voltak könnyebb és nehezebb időszakai, sikeresebb és kevésbé sikeres állomásai. Volt azonban egy nagyon nehéz időszak, amikor a lét volt a tét! A megszűnés határán volt maga a MÁV Előre, és a hozzá tartozó valamennyi sport terület, sporttelep. Az, hogy ma létezik MÁV Előre, megvannak a sporttelepek, és ma is a közösséget szolgálják ez Tibor bácsinak nagymértékben köszönhető. Amennyiben nincs hite, nincs akarata, kemény fellépése, amikor felmerült ezeknek a sport területeknek a megszüntetése, akkor a későbbiekben már nem lett volna mit átvenni, nem lett volna jövőkép, illetve nem lehetett volna ezt fejleszteni.