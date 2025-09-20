4 órája
Fésüs Irén kapta a Székesfehérvár Sportjáért Díjat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött hogy a Prohászka úti klubházban emléktáblát állítanak a MÁV Előre SC legendájának, a klubot ügyvezetőként és egyesületi elnökként több mint 30 éven át vezető Dévényi Tibornak. Az emléktábla avató ünnepségre pénteken került sor.
A Székesfehérvár Sportjáért díjat Fésüs Irén kapta 2025-ben, az elismerést lánya Király-Tálas Zsuzsanna, és fia Szabó József Dávid vették át.
Fotó: Fehér Gábor
A MÁV Előre SC tavaly ünnepelte fennállásának 115. évfordulóját, a klub egyik meghatározó alakja Dévényi Tibor, aki sok szempontból utolérhetetlen ember volt, rengeteget köszönhet neki a fehérvári sport. 1974-től 2012-ben bekövetkezett haláláig állt, ahogy ő nevezte „a kis vidéki vasutas munkásegyesület” élén. Rengeteg siker, csalódás övezte ezt a közel négy évtizedet, ahogy ő fogalmazott, „ott a síneken túl...”. . Nem túlzás azt állítani, hogy családja mellett az általa csak „Lokinak” becézett klub töltötte ki az Életét. Így egyáltalán nem véletlen, hogy az egyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy munkássága tiszteletére emléktábla kerüljön kihelyezésre az önkormányzat költségére. Az utóbbi időben vadonatúj külsőt kapott a Prohászka úti létesítmény, amely egyrészt a nevét viseli, másrészt pedig igazi rangját ez, a tiszteletére készült emléktábla koronázta meg.
Pénteken késő délután, az avató ünnepséggel egy időben benépesült a pálya, és gyerekeknek tartott edzést a Videoton két egykori kiemelkedő legendája, Csucsánszky Zoltán és Disztl Péter. Tibi bácsi – mivel már fiatalon is sokan „bácsizták” elégedetten tekinthetett le az égből, hiszen megvalósulhatott az álma, elképzelése, melyet unos, untalan próbált elérni a kétezres évek elején. Nagyon szerette volna, hogy ebben a létesítményben – amely hosszú éveken keresztül a klub sikeres kézilabda szakosztályának volt az otthona - az utánpótlás kapjon helyet.
Cser-Palkovics András polgármester többek között erre is utált bevezetőjében.
- Egy kicsit szimbolikus, hogy ezen a pályán gyerekek sportolnak, mozognak pénteken délután. Amikor megkaptuk a MÁV Előrétől a kezdeményezést, hogy egy emléktáblával tisztelegjünk Dévényi Tibor emléke előtt nagyon jól eső érzés volt. A ma MÁV Előréje sem felejti el, kik voltak azok, akiknek köszönhetik, hogy egyáltalán létezik ma még a klub! 1974-óta vezette ő ezt a közösséget, ennek aztán voltak könnyebb és nehezebb időszakai, sikeresebb és kevésbé sikeres állomásai. Volt azonban egy nagyon nehéz időszak, amikor a lét volt a tét! A megszűnés határán volt maga a MÁV Előre, és a hozzá tartozó valamennyi sport terület, sporttelep. Az, hogy ma létezik MÁV Előre, megvannak a sporttelepek, és ma is a közösséget szolgálják ez Tibor bácsinak nagymértékben köszönhető. Amennyiben nincs hite, nincs akarata, kemény fellépése, amikor felmerült ezeknek a sport területeknek a megszüntetése, akkor a későbbiekben már nem lett volna mit átvenni, nem lett volna jövőkép, illetve nem lehetett volna ezt fejleszteni.
Ezt követően Dévényi Tibor régi harcostársa, Németh János, aki sportvezetői karrierjét a MÁV Előrénél kezdte, jelenleg pedig hosszú évtizedek óta a Videoton utánpótlásában tevékenykedik.
- 1977-ben, amikor a labdarúgó csapat feljutott az NB I-be kezdődött a mi közös munkánk. Ezt nevezték annak idején a világ nyolcadik csodájának, mert az előtte levő hetet be lehetett kalibrálni, ám ezt a feljutást senki sem gondolta abban a feltétel rendszerben, amely akkor létezett. Mindez lehetetlennek tűnt, de Tibor volt, aki számára nem volt lehetetlen. Maga mellé vette Bognár Ferencet, Bognár Józsefet, Bőke Bélát, és engem, mi pedig igyekeztünk megcsinálni az ő általa elképzelt dolgokat.– emlékezett, majd hosszú perceken keresztül sztorizott, több közös, ma már szinte hihetetlennek tűnő, eddig csak talán szűk körben elmesélt történetet osztott meg a hallgatósággal.
- Tibi bácsinak nagy álmai, és célja voltak, bízom benne, hogy a meg nem valósult terveit tovább tudjuk vinni, és büszke lenne ránk. Nekünk is vannak komoly céljaink, álmaink, remélem, hogy mi is harminc éven keresztül itt tudunk lenni, és örökségét tovább tudjuk vinni. – hangsúlyozta Kovács Krisztián, a klub ügyvezetője.
Ezután Vargha Tamás miniszterhelyettes, Cser-Palkovics András, Kovács Krisztián, valamint Németh János leplezte le, és megkoszorúzta Nyakas Pál alkotását, melyen többek között az áll, hogy „A MÁV Előre SC szolgálatában Dévény Tibor a legnehezebb időkben is életben tartotta a reményt.”
Nem fejeződött be azonban még az ünneplés, hiszen az önkormányzat számára mindig fontos volt, hogy megbecsülje a sportban tevékenykedő szakembereket, és köszönetet mondjon munkájukért, helytállásukért. Ennek jegyében alapította meg a Székesfehérvár Sportjáért díjat. Majd Cser-Palkovics András bejelentette, hogy a 2025-ös év díjazottja a közelmúltban elhunyt 28-szoros válogatott röplabdázó, a MÁV Előre SC egykori vezetőedzője, Fésüs Irén lett. Rengeteget köszönhet neki a székesfehérvári női röplabda, hosszú évekig a felnőtt és az utánpótlás csapatokat irányította, ezt tekintette első számú feladatának. Utánpótlás nevelő munkája országos hírű volt, bizonyítja ezt, hogy az utóbbi évtizedekben számos tehetség került ki a kezei alól, és lett válogatott játékos. A díjat lánya, az ugyancsak sokszoros röplabda válogatott Király-Tálas Zsuzsanna, és fia Szabó József Dávid vették át.