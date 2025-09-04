45 perce
Három csoportban rajtolnak
A vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokságok a második vonalhoz hasonlóan szeptember első hétvégéjén indulnak el. Az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága visszatért az utoljára a 2020-2021-es szezonban alkalmazott három csoportos – Észak, Kelet, Dél - rendszerhez, összesen 29 együttes részvételével.
A Káloz csapata (fehérben) Sárbogárdra látogat a nyitányon
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap
ÉSZAKI CSOPORT
2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30
Újbarok – Söréd, Magyaralmás – Lovasberény, Iszkaszentgyörgy – Etyek II.,
Csókakő – Mány II.-Csabdi.
Szabadnapos: Pátka II.
KELETI CSOPORT
2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30
Besnyő – Kulcs
2025. szeptember 7. vasárnap 16:30
Szabadegyháza – Dinnyés, Zichyújfalu – Velence II., Pusztaszabolcs – Tordas-Gyúró Egyetértés, MPF-Ráckeresztúr – Baracska-Kajászó, Rácalmás – Pázmánd-Kápolnásnyék II.
DÉLI CSOPORT
1. forduló
2025. szeptember 6., szombat, 16:30
Sárbogárd II. – Káloz.
2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30
Dég – Cece, Kőszárhegy – Alap, Tác-Csősz – Sárszentágota.
Szabadnapos: Vajta.