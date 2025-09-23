Gólpasszok éjszakája, Fejér vármegyei módra

Hétfő este a Galatasaray és az AIK Stockholm is 3-1-es mérkőzést játszott, viszont míg Sallai Rolandék diadalmaskodtak, addig Csongvai Áronék vereséget szenvedtek el. Mindkét Fejér vármegyei légiós adott gólpasszt a saját meccsén. Sallai korábban a Puskás Akadémia mezében szerepelt, míg Csongvai Áron egészen idén januárig a Videoton játékosa és csapatkapitánya volt.

Fejér vármegyei remeklés Törökországban és Svédországban

A Galatasaray már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert, azonban a kegyelemdöfést Lucas Torreira vitte be, akinek Sallai Roland készített elő. Bár a Konyaspor a 79. percben Umut Nayir révén szépített, de ez már nem fenyegette az isztambuliak győzelmét. A narancssárga-bordó mezesek az első hat fordulót megnyerte, így hibátlan mérleggel vezeti a Süper Liget.

Az AIK Stockholm idegenben a Norrköping otthonában lépett pályára, ahol már az első félidő végére kétgólos hátrányba került. Csongvai Áron csereként a félidőben lépett a gyepre, csapata játéka feljavult, de a következő gól is a hazaiakhoz fűződött, a 74. percben Kevin Jansson volt eredményes. A 80. percben a magyar válogatott középpályás Dino Besirovicnak passzolt, aki valamelyest kozmetikázott az eredményen, 3-1. A stockholmi együttes 24 forduló után harmadik helyen áll a tabellán.