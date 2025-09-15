Elképesztő hétvégén vannak túl Fejér vármegye hokisai

Ahogy arról beszámoltunk a Hydro Fehérvár AV19 megkezdte az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) legújabb idényét, a Klagenfurt ellen idegenben 4-0-ra kikapott Kiss Dávid legénysége, de első hazai meccsét a Black Wings Linz ellen megnyerte, azonban nem ők az egyetlen hokicsapat Fejér vármegyében, mellettük a FEHA19 és a Dunaújvárosi Acélbikák is megkezdték a 2025-2026-os Erste Liga szezont.

Fejér vármegye Erste Ligás csapatai óriási meglepetéseket okoztak

Forrás: acelbikak.net

Fejérben az első két forduló legnagyobb meglepetései

A bajnokság első fordulójában a FEHA19 az előző idényben ezüstérmet szerző Csíkszereda otthonában lépett jégre. Az első tíz perc kiegyenlített játékkal telt, a 12. percben jött el a székesfehérváriak nagy esélye, ugyanis Láday Tamást két percre a büntetőpadra küldte a játékvezető. Az erdélyi együttes kapujában ismerős arc állt, hiszen a tavaly még a Titánoknál remeklő Nyikita Melnyicsuk tett meg mindent a gól elkerüléséért. Ez össze is jött neki, a kék mezesek megúszták kapott gól nélkül az emberhátrányt. Az etap végén óriási bajba kerültek a vendégek, előbb Ambrus Csongort, majd húsz másodperccel később Bajkó Botondot állították ki, így az utolsó percet kettős létszámkülönbséggel kellett kibírniuk. Záporoztak a lövések Hegedüs Levente kapujára, azonban egy sem jutott át a gólvonalon, így 0-0-al mentek szünetre a felek.

A második harmad kezdése nem is lehetett volna jobb, Ambrus Csongor révén már a 23. percben előnybe került Tokaji Viktor legénysége, 0-1. A fehérváriakat felpörgette a gól, rengete lövést eresztettek el, viszont a bátor támadójáték miatt több hely volt mögöttük, így az ellenfél sem volt híján a helyzeteknek. A 30. perc elején Salamon Zoltán kapott két percet, amit ugyan sikeresen levédekezett a FEHA19, a kiegészülést követően támadásba lendültek, de egy gyors kontra végén végül Petryk Reid lőtt egy szép gót a rövidbe, 1-1. Nem kellett sokat várni a Titánok válaszára, Keceli-Mészáros Mátyás a kapu mögül passzolt vissza egy korongot, amit vissza is kapott kiszorított szögben, ez azonban nem zavarta meg őt és egy irdatlan nagy gólt ragasztott a rövid felső sarokba, 1-2.