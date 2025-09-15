2 órája
Elképesztő hétvégén vannak túl Fejér vármegye hokisai
Múlt héten elkezdődött az Erste Liga 2025-2026-os kiírása is. Az első két fordulóban több óriási meglepetést is okoztak Fejér vármegye jégkorongozói.
Ahogy arról beszámoltunk a Hydro Fehérvár AV19 megkezdte az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) legújabb idényét, a Klagenfurt ellen idegenben 4-0-ra kikapott Kiss Dávid legénysége, de első hazai meccsét a Black Wings Linz ellen megnyerte, azonban nem ők az egyetlen hokicsapat Fejér vármegyében, mellettük a FEHA19 és a Dunaújvárosi Acélbikák is megkezdték a 2025-2026-os Erste Liga szezont.
Fejérben az első két forduló legnagyobb meglepetései
A bajnokság első fordulójában a FEHA19 az előző idényben ezüstérmet szerző Csíkszereda otthonában lépett jégre. Az első tíz perc kiegyenlített játékkal telt, a 12. percben jött el a székesfehérváriak nagy esélye, ugyanis Láday Tamást két percre a büntetőpadra küldte a játékvezető. Az erdélyi együttes kapujában ismerős arc állt, hiszen a tavaly még a Titánoknál remeklő Nyikita Melnyicsuk tett meg mindent a gól elkerüléséért. Ez össze is jött neki, a kék mezesek megúszták kapott gól nélkül az emberhátrányt. Az etap végén óriási bajba kerültek a vendégek, előbb Ambrus Csongort, majd húsz másodperccel később Bajkó Botondot állították ki, így az utolsó percet kettős létszámkülönbséggel kellett kibírniuk. Záporoztak a lövések Hegedüs Levente kapujára, azonban egy sem jutott át a gólvonalon, így 0-0-al mentek szünetre a felek.
A második harmad kezdése nem is lehetett volna jobb, Ambrus Csongor révén már a 23. percben előnybe került Tokaji Viktor legénysége, 0-1. A fehérváriakat felpörgette a gól, rengete lövést eresztettek el, viszont a bátor támadójáték miatt több hely volt mögöttük, így az ellenfél sem volt híján a helyzeteknek. A 30. perc elején Salamon Zoltán kapott két percet, amit ugyan sikeresen levédekezett a FEHA19, a kiegészülést követően támadásba lendültek, de egy gyors kontra végén végül Petryk Reid lőtt egy szép gót a rövidbe, 1-1. Nem kellett sokat várni a Titánok válaszára, Keceli-Mészáros Mátyás a kapu mögül passzolt vissza egy korongot, amit vissza is kapott kiszorított szögben, ez azonban nem zavarta meg őt és egy irdatlan nagy gólt ragasztott a rövid felső sarokba, 1-2.
A harmadik harmadot a hazaiak kezdték jobban, magasabb hőfokon pörögtek, kellett nekik az egyenlítő gól. A 43. perc elején a saját kapujuk mögül indítottak rohamot, két gyors passzal került Reisz Áron helyzetbe, aki önzetlenül lekészített a szabadon érkező Fodor Csanádnak, aki kihasználta a tálcán kínált lehetőséget, 2-2. Nem sokkal később Nádor Kristóf kiállítása miatt került fölénybe a Csíkszereda, akik mindent megtettek a fordítást jelentő harmadik találat megszerzéséért, de ez nem jött össze, a fehérváriak hősiesen védekeztek. A kiegészülést követően Nádor lett az egyik főszereplő, ugyanis az 52. percben elhozott egy bulit, ami Németh Zalán elé került, a fiatal támadó nem habozott, bevitte a harmadik és mindent eldöntő csapást, 2-3.
A másik Fejér vármegyei alakulat, a DAB Miskolcon kezdte a bajnokságot, ahol alig két perc után úgy tűnhetett, hogy meglepetés születik, hiszen a vendégek Maxim Askarov és Keresztes Zsombor révén hamar kétgólos előnyt építettek ki, 0-2. Nem kellett sokat várni a DVTK Jegesmedvék válaszára, Csollák Márkó és Jason Pineo lekészítését Fredrick Doyle váltotta gólra, aki a 14. percben visszaadta a kölcsönt Pineonak, ezzel ismét egál állt az eredményjelzőn, 2-2. De ez még nem minden, a 20. percben Doyle újra beköszönt, így végül 3-2-es hazai vezetéssel mehettek szünetre a felek.
A második etap már egyértelműen a hazaiakról szólt, egymást követték a lövések, ennek a 30. percben meg is lett az eredménye, ekkor Szathmáry Simon talált Szücs Botond ketrecébe, 4-2. Hamar érkezett az ötödik borsodi gól is, Johan Marklund zárta le a lényegi kérdéseket, 5-2.
A harmadik harmad elején Tóth Gergő is bevette a DAB kapuját, ezzel kialakítva a 6-2-es végeredményt.
A második fordulóban a FEHA19 a Corona Brasov vendége volt, itt már nem sikerült olyan jól a kezdés, mint az első meccsen. Rokaly Szilárd, Mike Levin és Albert Zagidullin találataival már kilenc perc után 3-0 állt az eredményjelzőn. A második harmadra valamelyest feljavult Tokaji Viktor fiainak a játéka, háromszor is emberelőnybe kerültek, ezeket azonban nem tudták kihasználni, viszont a folyamatos létszámfölénynek köszönhetően kezdtek fáradni a hazaiak, így ugyan már teljes létszámban, de Alapi Márton révén szépítettek a székesfehérváriak, 3-1.
A harmadik harmadban ismét magára talált a Corona, Pavlo Borisenko góljával ismét három gólra nőtt csapata előnye, 4-1. Erre még érkezett FEHA19 válasz, Mikhail Bucskin hozta vissza a halvány reményt, 4-2. Az utolsó három percre Hegedüs lejött a pályáról, hat az öt ellen próbálkoztak a Titánok, viszont gólt csak az ellenfél szerzett, David Levin talált az üresen álló ketrecbe, 5-2.
A vasárnapi játéknap utolsó mérkőzése hozta a legnagyobb meglepetést, a DEAC otthonába látogató DAB-nak köszönhetően. Hetler Ádám fiai ismét bekezdtek, Pinczés Olivér góljával, már a 7. percben megszerezték a vezetést, de ez még fél percig sem tartott, Ilya Tsulyhin hamar ledolgozta csapata hátrányát, 1-1. A DVTK elleni meccsel ellentétben, most nem adták át a vezetést a Duna-partiak, ezúttal James Ryan Lawson keserítette el a kapust, 1-2. Nem sokkal később emberhátrányba kerültek a vendégek, a debreceniek élni is akartak ezzel az eséllyel, de túlságosan kinyíltak hátul, így végül Tigran Iarulin megduplázta gárdája előnyét, 1-3.
A második harmadban bár nem született gól, az irányítás inkább a DAB-é volt, ekkor úgy tűnt, ezzel a játékkal meglehet az első győzelem.
A harmadik etapra összekapta magát a DEAC, sorra dolgozta ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket. Az Acélbikák a 46. percig tartották magukat, ekkor Evgenii Mozer talált hálóba, majd Szita Donát egyenlített, 3-3. A lejtmenetnek ekkor sem lett vége, Kirill Krutov révén két perccel később már vezettek a hazaiak, 4-3. Ezt követően Hetler Ádám időt kért és kockázatot vállalt, hiszen már négy perccel a vége előtt lehozta a kapusát, de úgy érezte, van annyi akaraterő és kitartás a tanítványaiban, hogy megküzdenek a helyzettel. Az eredmény pedig őt igazolja, az utolsó percben Bogdan Zorin lövése áthaladt a gólvonalon, óriási extázis a vendég kispadon, 4-4.
A hosszabbítás ismét a DAB-ról szólt, a játékosok vért ittak, egy ilyen drámai végjáték után, meg akarták nyerni a meccset. A DEAC három percig tudta tartani magát, ekkor újfent Iarulin volt eredményes, így végül két ponttal térhetett haza a Dunaújváros, 4-5. Volt olyan szakasza a találkozónak, amikor úgy nézett ki, hogy meglehet mindhárom pont, de a hazaiak fellángolása után nem lehetnek elégedettlenek ezzel a kettővel sem.
Az Erste Liga jelenlegi állását IDE KATTINTVA tekintheti meg.