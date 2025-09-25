A fehérváriak belecsapnak a lecsóba

Múlt héten Székesfehérváron lecsókirályt avattak, most a kosárlabdázók csapnak bele a lecsóba. Péntek este a Soproni KC–Alba Fehérvár mérkőzéssel rajtol el a kosárlabda NB I/A 2025-2026-os idénye. A Lluis Riera Martí vezette együttes alaposan átalakult a nyáron.

Véget ér a várakozás, pénteken már parketten az Alba Fehérvár

Forrás: Alba Fehérvár / Facebook

Átalakulások sora Fehérváron

Vojvoda Dávidék számára nem sikerült jól az előző szezon, a csapat a 8. helyen zárta a sorozatot. Ezek után nem volt meglepetés, hogy rengeteg változás vár a klubra, a játékoskeret nagyrésze kicserélődött, valamint új vezetőedző ült le a kispadra. Az előző mester, Alejandro Zubillaga nem hagyta el a csapatot, már sportigazgatóként tevékenykedik. Helyére honfitársa Lluis Riera Martí érkezett. A játékosok többsége távozott, azonban vannak kulcsemberek akik maradtak a kék-fehéreknél, többek között a csapatkapitány, Vojvoda Dávid, valamint a közönségkedvenc Isaiah Philmore is ilyen.

Impozáns névsor

Amennyiben az érkezők névsorára pillantunk, elégedett csettintéssel nyugtázhatjuk, jól néz ki az átalakult Alba Fehérvár. Philmore mellé légiósnak, Joseph Yasiin Yousef Tanner Stuckman és Isaiah Bigelow érkezett, de a magyar kontingens is alaposan megerősödött. Filipovics Stefan Székesfehérvárra tette át a székhelyét, Omenaka Godwin, Pongó Marcell és Takács Martin visszatért a Fejér vármegyeiekhez.

A két együttes az előző szezonban nagyon hasonló teljesítményt nyújtott, mindkettő az utolsó pillanatban csúszott be a rájátszást érő pozíciókba. Összeszen ötször csaptak össze a 2024-2025-ös kiírásban. Először az alapszakaszban decemberben néztek egymással farkasszemet, ekkor az Alba Fehérvár vendéglátóként 19 pontos győzelmet aratott. Márciusban a Sopron visszavágott ezért, igaz ez nagyban köszönhető volt a rettenetes pontatlanul játszó ellenfélnek, Zubillaga fiai mindössze 70 pontot szereztek a négy negyed alatt.

A rájátszásban a hetedik hely megszerzéséért csaptak össze egymással, egy két győzelemig tartó párharcban. Folyatódott az alapszakasz során elkezdődött tendencia, mindegyik meccset a hazai együttes nyerte, amiből így a székesfehérváriak jöttek ki rosszabbul. Ha az előző szezon mérkőzéseit vesszük alapul, akkor egy kosarakban és izgalmakban gazdag mérkőzést láthatnak a mérkőzésre kilátogatók. A kezdő dudaszó péntek este 19 órakkor harsan fel.