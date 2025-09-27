Egy évvel ezelőtt, tragikus körülmények között hunyt el a fehérvári legenda

Egy évvel ezelőtt érkezett a hír, miszerint a fehérvári jégkorong legendás alakja, Szuna Roland tragikus körülmények között elhunyt.

Szuna Roland egész karrierje során hű maradt Székesfehérvárhoz

Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

A fehérvári jégkorong volt a mindene

Szuna Roland a teljes felnőtt pályafutását az Alba Volán SC-nél töltötte. 242 bajnoki mérkőzés, öt magyar bajnoki cím, divízió 1-es világbajnoki bronz- és ezüstérem is szerepel a neve mellett. 2024 szeptemberében egy közlekedési balesetben vesztette életét. Az évforduló alkalmából a klub is megemlékezett róla, emlékét örökké őrzik.