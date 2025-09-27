szeptember 27., szombat

Gyász

Egy évvel ezelőtt, tragikus körülmények között hunyt el a fehérvári legenda

2024. szeptember 27-e feketével kerül be a magyar jégkorong történelem könyvébe. Egy évvel ezelőtt hunyt el a fehérvári Alba Volán legendája, Szuna Roland.

Kelemen Kornél
Szuna Roland 1980-2024

Egy évvel ezelőtt érkezett a hír, miszerint a fehérvári jégkorong legendás alakja, Szuna Roland tragikus körülmények között elhunyt. 

A fehérvári jégkorong volt a mindene

Szuna Roland a teljes felnőtt pályafutását az Alba Volán SC-nél töltötte. 242 bajnoki mérkőzés, öt magyar bajnoki cím, divízió 1-es világbajnoki bronz- és ezüstérem is szerepel a neve mellett. 2024 szeptemberében egy közlekedési balesetben vesztette életét. Az évforduló alkalmából a klub is megemlékezett róla, emlékét örökké őrzik.

 

