5 órája
Igazi rögbifesztivállal ünnepelte az FRC fennállásának 40. évfordulóját
Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte a székesfehérvári rögbi klub fennállásának 40 éves évfordulóját. A Fehérvár Rugby Club (FRC) a délelőtt során utánpótlás tornát tartott, délután pedig a felnőtt csapat bajnoki mérkőzésével folytatódott a program, ezt követően emlékdíjak átadása következett, majd a program egy öregfiúk mérkőzéssel zárult.
A Fehérvár Rugby Club fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte szombaton.
Fotó: Szabó Zsolt
Nyárias időben tartották meg a Fehérvár Rugby Club nagyszabású rendezvényét szombaton. A délelőtt 9 órától U8-tól az U14-es korosztályig utánpótlás torna zajlott a Zombori úton található rögbipályán. A csapatok között a nádasdladányi Laza SE mellett olyan nagy nevű csapatok is tiszteletüket tették, mint az Esztergom, vagy a Kecskemét. Délután pedig a felnőtt csapat lépett pályára a Szegedi Gorillák ellen, ahol sajnos a vendégek nagyon simán, 0-76-ra verték meg a fehérváriakat, ám a jó hangulatra a mérkőzés után sem lehetett panasz.
Ezt követően következett a Fehérvár Rugby Club fennállásának 40. évfordulójának ünnepélyes díjátadója. Székesfehérvár polgármestere Cser-Palkovics András beszéde nyitotta meg. „Ez az idén 40 éves közösség a sport legszebb részeit mutatja meg nekünk, hiszen aki ide tartozik, egy családhoz tartozik. Mindenkit köszönet illet, aki ebben a negyven évben tovább vitte a stafétát. Isten éltesse a Fehérvár Rugby Clubot!” – mondta köszöntőjében a városvezető, majd emléklapot adott át Gyolcsos Ferencnek, az FRC ügyvezetőjének.
„Ez teszi a Fehérvár Rugby Clubot unikummá a magyar rögbis közösségben”
A beszédek sorát Túri Pál, a Magyar Rögbi Szövetség elnöke folytatta aki felidézte, hogy annak idején 33 évvel ezelőtt járt először ezen a pályán, így lehet még van olyan fűcsomó, amely azóta is itt áll. „Ahhoz, hogy ma ezt a kerek születésnapot ünnepelhetjük állhatatos, kitartó és kicsit örült emberek kellettek, akikből szerencsére itt nem kevés van. Ez teszi a Fehérvár Rugby Clubot unikummá a magyar rögbis közösségben." – zárta beszédét a szövetség elnöke.
Fehérvári Rugby Club 40. évfordulóFotók: Nagy Norbert, Szabó Zsolt
Végezetül Gyolcsos Ferenc, az egyesület ügyvezetője zárta beszédek sorát. Ebben elmondta, hogy az alapítás idején nem gondolták volna, hogy egy ilyen patinás klubot fognak létrehozni. Ahogy jöttek a kezdeti eredmények, a Fehérvár Rugby Club első számú célja a megfelelő utánpótlás kinevelése volt.Az országban elsőként Fehérváron lett utánpótláscsapat, majd létrejött a női csapat is, akik olyan sikeresek voltak, hogy 1995-ben Prágában csak fehérvári lány szerepelt a magyar válogatottban az Európa-bajnokságon. Ehhez hozzátette, hogy ezalatt a 40 év alatt közel 40 klub szűnt meg főként azért, mert a felnőtt csapatokhoz nem érkezett utánpótlás korú játékos. Emiatt a jövőben szeretnének előrelépni a férfi és női utánpótlás tekintetében is. A megszólalást követően az egyesület meghatározó játékosainak, tagjainak díjátadása következett, majd az esemény vaddisznópörkölt-vacsorával, majd az ünnepi torta felszelésével zárult.