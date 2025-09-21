Igazi rögbifesztivállal ünnepelte az FRC fennállásának 40. évfordulóját

Nyárias időben tartották meg a Fehérvár Rugby Club nagyszabású rendezvényét szombaton. A délelőtt 9 órától U8-tól az U14-es korosztályig utánpótlás torna zajlott a Zombori úton található rögbipályán. A csapatok között a nádasdladányi Laza SE mellett olyan nagy nevű csapatok is tiszteletüket tették, mint az Esztergom, vagy a Kecskemét. Délután pedig a felnőtt csapat lépett pályára a Szegedi Gorillák ellen, ahol sajnos a vendégek nagyon simán, 0-76-ra verték meg a fehérváriakat, ám a jó hangulatra a mérkőzés után sem lehetett panasz.

Hiába küzdöttek nagyot a Fehérvár Rugby Club játékosai, simán nyert a Szeged.

Fotó: Nagy Norbert

Ezt követően következett a Fehérvár Rugby Club fennállásának 40. évfordulójának ünnepélyes díjátadója. Székesfehérvár polgármestere Cser-Palkovics András beszéde nyitotta meg. „Ez az idén 40 éves közösség a sport legszebb részeit mutatja meg nekünk, hiszen aki ide tartozik, egy családhoz tartozik. Mindenkit köszönet illet, aki ebben a negyven évben tovább vitte a stafétát. Isten éltesse a Fehérvár Rugby Clubot!” – mondta köszöntőjében a városvezető, majd emléklapot adott át Gyolcsos Ferencnek, az FRC ügyvezetőjének.

„Ez teszi a Fehérvár Rugby Clubot unikummá a magyar rögbis közösségben”

A beszédek sorát Túri Pál, a Magyar Rögbi Szövetség elnöke folytatta aki felidézte, hogy annak idején 33 évvel ezelőtt járt először ezen a pályán, így lehet még van olyan fűcsomó, amely azóta is itt áll. „Ahhoz, hogy ma ezt a kerek születésnapot ünnepelhetjük állhatatos, kitartó és kicsit örült emberek kellettek, akikből szerencsére itt nem kevés van. Ez teszi a Fehérvár Rugby Clubot unikummá a magyar rögbis közösségben." – zárta beszédét a szövetség elnöke.