Két éremmel távoztak a nagy múltú versenyről a Fehérvár Küzdősport SE ökölvívói

A tornán az U13, U15 és U17 korosztályok (női és férfi) ökölvívói léptek a szorítóba. Az eseményt 25 év után a G.S. Gladiátor Box Club szervezésében rendezték meg ismét Siófokon, a Beszédes József Általános Iskola tornacsarnokában, amely jövőre a nemzetközi mezőnyt is vendégül látja. A Fehérvár Küzdősport SE színeiben két ökölvívó lépett a kötelek közé.

A Fehérvár Küzdősport SE ökölvívója,László Martin (balra) ezüstérmes lett a 25 év után feltámasztott Balaton Bajnokságon.

Fotó: Turós Arnold

Fehérvár Küzdősport SE : Két érmet hoztak haza Siófokról

U15-ben 52 kilogrammban Borbély Norbert nem akadt legyőzőre, és ezzel elhódította a bajnoki címet. U17-ben 57 kg-ban László Martin is bejutott a fináléba, ott azonban alulmaradt, így ezüstéremmel távozhatott Siófokról. Az egyesület vezetője, Turós Arnold elmondta, mindkét ökölvívó uralta a ringet mérkőzései során, és élvezetes ökölvívást mutattak be a Balaton Bajnokság küzdelmei során.